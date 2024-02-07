ورشة عمل مدونة سلوك وأخلاقيات الوظيفة العامة فى جامعة الفيوم

شهد الدكتور عاصم العيسوي نائب رئيس جامعة الفيوم لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، ورشة العمل التي نظمتها إدارة الموارد البشرية، تحت عنوان "مدونة سلوك وأخلاقيات الوظيفة العامة".

حضر ورشة العمل الدكتور تامر مجدي عيسي مدير مركز ضمان الجودة والتخطيط الاستراتيجي بالجامعة، و أحمد رشاد القائم بأعمال أمين عام الجامعة، وعمرو ماضي أمين الجامعة المساعد للشؤون المالية، و محمد عزت قائم بأعمال مدير عام الموارد البشرية.

وحاضر خلال الورشة محمد عيد محام بالشؤون القانونية للجامعة، وذلك اليوم الأربعاء بقاعة المؤتمرات بالمكتبة المركزية.

أكد الدكتور عاصم العيسوي أهمية معرفة العاملين بالجامعة بمدونة السلوك الوظيفى لمعرفه حقوقهم وواجباتهم، موضحًا أن الجامعة تقوم على مقومات بشرية كبيرة، ووجه بضرورة التعاون بين وحدات وإدارات الجامعة للعمل كمنظومة ووحدة واحدة.

وتحدث الدكتور تامر مجدي عيسي حول أهمية تطوير الجهاز الإداري لتحقيق متطلبات الجودة والاعتماد، التي تسعي كليات الجامعة للحصول عليها، وأشار إلى أن عملية التطوير تبدأ بتحليل الفجوة بين الواقع والمأمول الوصول إليه لتحديد نقاط القوة والضعف.

وشدَّد على ضرورة وضع أسس واضحة لتقييم أداء العاملين ومنحهم الفرصة للتظلم ومناقشة عملية التقييم.

وأشار أحمد رشاد إلى أن عملية تطوير العمل الإداري داخل الجامعة أصبحت واجبة وضرورية، مؤكدًا أن إدارة الجامعة تتخذ خطوات جيدة في هذا الشأن، من خلال إعداد صف ثان على قدر كبير من الكفاءة، ليكون جاهزًا لتولي المسؤولية التي تعتمد على الكفاءة والقدرة على أداء المهام دون الالتفات لأية وساطة أو محاباة.

من جانبه أشاد عمرو ماضي بتنظيم ورشة العمل، ودعا لتنظيم العديد من الندوات للعاملين لرفع درجات الوعي بحقوقهم وواجباتهم ومهارات العمل المختلفة، للارتقاء بالجامعة وتفعيل دور العاملين داخل الجامعة.

وصرح محمد عزت أنه سيتم تعميم الندوة داخل مختلف كليات الجامعة، لتحقيق أكبر استفادة ممكنه لجميع العاملين، مؤكدًا أن الجامعة ستشهد طفرة في الاهتمام بالعاملين خلال الفترة المقبلة.

وتناول محمد عيد شرح لمدونة السلوك والتي تتضمن عدة قيم ومبادئ أساسية منها النزاهة والشفافية وأخلاقيات الخدمة المدنية واحترام القانون وتنفيذ الأحكام القضائية والحيادية والفعالية والاحترافية.

وأكد أن المدونة تعمل على تحديد التزامات جهة العمل تجاه العاملين من خلال توفير بيئة عمل مناسبة، وتوفير الأجور والابتعاد عن التعسف وتحقيق السلامة المهنية.وكذلك تحديد التزامات العاملين تجاه جهة العمل من خلال الولاء للوطن، والالتزام بقوانين العمل، وعدم الإقدام على أفعال منافية للآداب العامة سواء داخل مقر العمل أو خارجه.

يذكر أن الندوة جاءت بحضور مديري العموم والعاملين بالجامعة.

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