الأربعاء 07 فبراير 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

عربى وعالمى

صحيفة عبرية: أسرى الاحتلال يفقدون حياتهم بنيران إسرائيلية

أسرى إسرائيل
أسرى إسرائيل

كشفت صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية أن ما لا يقل عن 32 أسيرا إسرائيليا - وربما أكثر من 50- من إجمالي الـ136 أسيرا المتبقين الذين أسرتهم حماس في قطاع غزة في 7 أكتوبر الماضي قد لقوا حتفهم، وهو ما أشار إلى "تقييم داخلي أجراه الجيش الإسرائيلي"، ولم يفاجئ أحدا في المؤسسات الدفاعية والسياسية، ولا في الإعلام.

وعلقت هآرتس العبرية أن الأسرى في غزة يموتون في القطاع بسبب المرض أو بسبب إصابات غير معالجة، وربما أيضًا بنيران إسرائيلية. 

وأضافت الصحيفة العبرية أن "الأسرى الإسرائيليين تم التخلي عنهم جميعا، ويتم التضحية بهم الآن باسم شعارات فارغة مثل "النصر الكامل"، لصالح "قاعدة" تقدس مواصلة الحرب قبل كل شيء، حتى لو أصبحت بلا معنى، من أجل البقاء السياسي لشخص واحد وحكومة واحدة بقيادة بنيامين نتنياهو".

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