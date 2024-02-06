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د.عبد السند يمامة
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د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

عربى وعالمى

للحفاظ على حصتها بالسوق العالمية.. قرار سعودي غير متوقع بشأن النفط

آلات استخراج النفط
آلات استخراج النفط

في قرار غير متوقع.. أبقت السعودية على غير المتوقع سعر النفط الخام العربي الخفيف لشهر مارس المقبل لعملائها في آسيا عند أدنى مستوى في أكثر من عامين، بحسب بيان صدر عن شركة "أرامكو" اليوم الثلاثاء.

ويأتي ذلك في وقت تسعى فيه السعودية، أكبر مصدر للنفط الخام في العالم، جاهدة للحفاظ على حصتها في سوق الطاقة العالمية.

وحددت "أرامكو" السعودية سعر البيع الرسمي للنفط العربي الخفيف للتحميل في مارس 2024 إلى آسيا بعلاوة عند 1.50 دولار للبرميل فوق متوسط عماندبي، وهو نفس مستوى الشهر السابق.

ونفذت شركة النفط الحكومية العملاقة أكبر تخفيض لها في سعر البيع الرسمي في 13 شهرا لشحنات فبراير 2024 إلى أدنى مستوى في 27 شهرا وسط منافسة من الموردين المنافسين.

وجاء سعر مارس 2024 أقل من تقديرات السوق التي توقعت أن ترفع السعودية سعر البيع الرسمي بحوالي 55 سنتا بعد تحسن هيكل السوق، وفي ظل المخاوف من انقطاع الإمدادات وسط التوتر المتصاعد في منطقة الشرق الأوسط.

يشار إلى أن "أرامكو" أعلنت الأسبوع الماضي أنها تلقت توجيها من وزارة الطاقة السعودية بالمحافظة على مستوى الطاقة الإنتاجية القصوى المستدامة عند 12 مليون برميل يوميا.

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