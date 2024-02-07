رصد 188 مخالفة للمحال غير الملتزمة بترشيد استهلاك الكهرباء

حررت أجهزة وزارة الداخلية، 188 مخالفة لمحال لم تلتزم بقرار الإغلاق على مستوى الجمهورية، في ضوء صدور قرار مجلس الوزراء بشأن اتخاذ التدابير اللازمة لتنفيذ خطة الدولة لترشيد استهلاك الكهرباء.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، والعرض على النيابة العامة.

في سياق منفصل، أصيب 5 سيدات في حادث انقلاب سيارة أجرة بطريق دار السلام طامية الزراعي بالقرب من قرية كفر محفوظ بالفيوم ،تم نقل المصابون إلى المستشفى، وتحرر محضر بالواقعة واخطرت النيابة التي تولت التحقيق.

كانت اجهزة الأمن بالفيوم قد تلقت اخطارا من مأمور مركز شرطة طامية، باستقبال مستشفى طامية المركزي 5 سيدات مصابين بجروح إثر تعرضهم لوقوع حادث انقلاب سيارة أجرة.

الأجهزة الأمنية في موقع الحادث

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية وتبين انقلاب سيارة أجرة صندوق بطريق دار السلام طامية الزراعي باتجاه قرية كفر محفوظ ، بسبب السرعة الذائدة واختلال عجلة القيادة في يد السائق وفقدانه السيطرة عليها فانقلبت في نهر الطريق مما تسبب في إصابة 5 سيدات وهم : " فتحيه.ك " 50 سنه مصابه بكدمات وسحجات متفرقه بالجسم ، و " "لواحظ .ط" 49سنه مصابة بكسر بالكتف الأيمن وكدمات متفرقة بالجسم ، " سيدة . ع " 52 سنه مصابه بكدمات وسحجات متفرقه بالجسم ، " عدلية .ع " 55 سنه ، مصابه بكدمات وتجلطات وجرح قطعي بالقدم اليسرى ، و " ربيعه .ر " 52سنه مصابه بكدمات وسحجات متفرقه بالجسم ، " عاشورة .غ " 57سنه ، مصابه بكدمات وسحجات وتجمع دموي بالوجه .

تم تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة التى تولت التحقيق.