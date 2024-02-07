الأربعاء 07 فبراير 2024
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

حوادث

رصد 188 مخالفة للمحال غير الملتزمة بترشيد استهلاك الكهرباء

وزارة الداخلية
وزارة الداخلية

حررت أجهزة وزارة الداخلية، 188 مخالفة لمحال لم تلتزم بقرار الإغلاق على مستوى الجمهورية، في ضوء صدور قرار مجلس الوزراء بشأن اتخاذ التدابير اللازمة لتنفيذ خطة الدولة لترشيد استهلاك الكهرباء.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، والعرض على النيابة العامة.

في سياق منفصل، أصيب 5 سيدات في حادث  انقلاب سيارة أجرة بطريق دار السلام طامية الزراعي بالقرب من قرية كفر محفوظ بالفيوم ،تم نقل المصابون إلى المستشفى، وتحرر محضر بالواقعة واخطرت النيابة التي تولت التحقيق.

 

كانت اجهزة الأمن بالفيوم قد تلقت اخطارا من مأمور مركز شرطة طامية، باستقبال مستشفى طامية المركزي  5 سيدات  مصابين بجروح إثر تعرضهم لوقوع حادث انقلاب سيارة أجرة.

الأجهزة الأمنية في موقع الحادث

 

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية وتبين انقلاب سيارة أجرة صندوق بطريق دار السلام طامية الزراعي باتجاه قرية كفر محفوظ ، بسبب السرعة الذائدة واختلال عجلة القيادة في يد السائق وفقدانه السيطرة عليها فانقلبت في نهر الطريق مما تسبب في إصابة 5 سيدات وهم : " فتحيه.ك " 50 سنه مصابه بكدمات وسحجات متفرقه بالجسم ، و " "لواحظ .ط" 49سنه مصابة بكسر بالكتف الأيمن وكدمات متفرقة بالجسم ، " سيدة . ع " 52 سنه مصابه بكدمات وسحجات متفرقه بالجسم ، " عدلية .ع " 55 سنه ، مصابه بكدمات وتجلطات وجرح قطعي بالقدم اليسرى ، و " ربيعه .ر " 52سنه مصابه بكدمات وسحجات متفرقه بالجسم ، " عاشورة .غ " 57سنه ، مصابه بكدمات وسحجات وتجمع دموي بالوجه .

 

تم تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة التى تولت التحقيق.

مواد متعلقة

سقوط متهم بسرقة عدادات المياه من المساكن فى حلوان

الأمن يضبط شركة دعاية غير مرخصة فى العجوزة

سقوط المتهمين بالنصب على المواطنين بزعم تسفيرهم للخارج

الأمن يضبط دولارات في السوق السوداء بقيمة 9 ملايين جنيه

16 ألف مخالفة متنوعة خلال 24 ساعة

رصد 1358 قضية حجب سلع تموينية خلال يوم

مصدر أمنى يوضح حقيقة إضراب عدد من نزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل

الإيقاع بعاطل في دار السلام لترويجه المخدرات
الجريدة الورقية