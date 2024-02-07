إزالة 5حالات تعدي بالبناء علي الأراضي الزراعية خلال أعمال الموجة 22 بمركز المحلة

نفذت رئاسة مركز و مدينة المحلة الكبرى برئاسة اللواء عمرو فكرى حملة مكبرة لإزالة التعديات خلال أعمال الموجة 22 لإزالة التعديات على أملاك الدولة و الأرض الزراعية و المتغيرات المكانية بمشاركة اللواء محمد فتحى حكمدار مدينة المحلة الكبرى و العميد محمد حوام مأمور مركز شرطة المحلة و المهندس محمد حنتوش نائب رئيس مركز المحلة و رؤساء الوحدات المحلية.

و قد تمكنت الحملة من إزالة 3 حالات من المخالفات منهم حالتين خارج الحيز العمرانى بمساحة 3 قيراط و 10 سهم بالوحدات المحلية للمعتمدية و البنوان عبارة عن جمالون صاج بأعمدة حديدية و بلوك و شدة خشبية لصب دور أرضى و حالة واحدة بنطاق وحدة المعتمدية داخل الحيز العمرانى عبارة عن مبانى بالبلوك معروشة بمساحة 1 قيراط و 4 سهم كما تم إزالة حالة واحدة متغير مكانى على مساحة 162 متر مربع عبارة عن أعمدة خرسانية لدور ثان علوى نطاق وحدة البنوان.

يذكر أنه تستمر يومياً أعمال إيقاف مخالفات البناء و إزالة التعديات على الأرض الزراعية و مصادرة مواد البناء و التحفظ على المعدات المشاركة فى المخالفات و اتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد المخالفين.