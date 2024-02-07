باحث سياسي: أمريكا تبحث بعد إطلاق سراح المحتجزين اندماج إسرائيل بالمنطقة (فيديو)

أكد الدكتور حسن منيمنة، الباحث السياسي، أنه من خلال الزيارات واللقاءات والتنسيق المستمر، تهدف الولايات المتحدة الأمريكية للتوصل إلى هدنة مؤقتة بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية في غزة لإطلاق سراح المحتجزين.

وأشار "منيمنة"، خلال حواره عبر سكايب عبر فضائية “القاهرة الإخبارية"، اليوم الأربعاء، إلى أن أمريكا تبحث بعد إطلاق سراح المحتجزين اندماج إسرائيل في المنطقة والتطبيع مع المملكة العربية السعودية.

وأوضح أن إسرائيل تريد أن تبقى يدها مطلقة، وبالتالي إن لم تكن الهدنة بالمعنى الضيق للكلمة فهي مرفوضة إسرائيليًا.

وكانت أفادت قناة القاهرة الإخبارية في نبأ عاجل قبل قليل، بأنّ مصدر مصري مسؤول أكد أنّ مصر تبذل قصارى جهدها للتوصل إلى هدنة في قطاع غزة، والإفراج عن المحتجزين وإنهاء الأزمة الإنسانية في القطاع.

الولايات المتحدة الأمريكية

قال الباحث السياسي الدكتور حسن منيمنة إن الولايات المتحدة الأمريكية تهدف للتوصل إلى هدنة مؤقتة بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية في غزة لإطلاق سراح المحتجزين، وبعدها اندماج إسرائيل في المنطقة والتطبيع مع المملكة العربية السعودية.

إسرائيل تريد أن تبقى يدها مطلقة

وأضاف منيمنة في مقابلة عبر سكايب على فضائية “القاهرة الإخبارية"، اليوم الأربعاء، أن إسرائيل تريد أن تبقى يدها مطلقة وبالتالي إن لم تكن الهدنة بالمعنى الضيق للكلمة فهي مرفوضة إسرائيلياً.

وسلّمت حركة حماس لمصر وقطر ورقة "اتفاق الإطار" التي قدمت لها بعد اجتماع باريس، بشأن هدنة وقف إطلاق النار في غزة وإطلاق سراح المحتجزين الإسرائيليين في القطاع.

وحسب الحركة تسلم الجانبان الأمريكي والإسرائيلي نسخة من رد "حماس" تضمنت تعديلات على ورقة "اتفاق الإطار"، إضافة إلى ملحق خاص بالضمانات والمطالب الهادفة إلى وقف العدوان وإزالة آثاره.

