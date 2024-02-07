مران الزمالك..جلسه خاصه مع الثنائي علاء وجعفر

عقد البرتغالي جوزيه جوميز المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك جلسة خاصة مع الثنائي محمود علاء وسيف جعفر، على هامش مران اليوم الأربعاء الذي أقيم على ملعب النادي.

وحرص جوميز، على توجيه تعليماته الفنية لثنائي الفريق، لتنفيذها خلال مران الفريق، سواء بكيفية إفساد الهجمات للمنافس، أو التحول من الدفاع للهجوم.

ويواصل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك تدريباته استعداداً لمواجهة الإسماعيلي المقرر لها يوم 19 فبراير الجاري ضمن منافسات الجولة الثالثة عشرة لمسابقة الدوري الممتاز.حرص حسين السيد، عضو مجلس إدارة نادي الزمالك، على حضور مران الفريق الأول لكرة القدم، الذي أقيم ظهر اليوم الأربعاء على ملعب النادي لمؤازرة اللاعبين وتحفيزهم خلال فترة توقف الدوري.

ويواصل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك تدريباته استعداداً لمواجهة الإسماعيلي المقرر لها يوم 19 فبراير الجاري ضمن منافسات الجولة الثالثة عشرة لمسابقة الدوري الممتاز.