ضبط سلع استهلاكية داخل مخبز بغرض بيعهم في السوق السوداء بالشرقية

كلف الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، فايزة عبد الرحمن وكيل وزارة تموين الشرقية، بالتنسيق مباحث التموين وجهاز حمايه المستهلك ومديرية الصحة والطب البيطري والجهات الرقابية بتكثيف الحملات التفتيشية والرقابية المفاجئة على الأنشطة التجارية المختلفة للتأكد من إلتزام أصحابها بالإشتراطات التموينية ومراجعة تراخيصها والتأكد من وصول الدعم لمستحقيه، وإتخاذ الإجراءات القانونية حيال غير الملتزمين.

وتنفيذاً لتوجيهات محافظ الشرقية، تم تشكيل حملة تموينية بقيادة المهندس عبدالباسط عبدالنعيم وكيل المديرية وبمشاركة محمد سعد مدير الرقابة التموينية، والمهندس سعيد عطية مدير ادارة صيانة الحبوب، وهاني محمود جادالله رئيس الرقابة التموينية بالمديرية، وذلك بناءاً على الشكوى الواردة للمديرية والتي تفيد بوجود مخبز يتلاعب في الدقيق ويقوم بصرف سلع تموينية في إحدى قرى مركز الزقازيق.

وقد تمكنت الحملة من ضبط كمية من الدقيق وعدد ٣٠ كرتونة زيت تمويني و٣٠٠ كجم سكر تمويني و٤٠ كجم مكرونة و٢٠٠ علبة جبنة وتم تحرير محضر جنح رقم ٣٥١٢ لسنة ٢٠٢٤ وإتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

يذكر أن الإدارة العامة للتجارة الداخلية برئاسة احمد القواتشي مدير الإدارة، قد قامت بشن حملة تموينية وتحرير محاضر للمخالفين وجاءت على النحو التالي:

· تحرير المحضر رقم 755 جنح أول العاشر ضد مصنع سيراميك لحيازته 3500 لتر سولار مجهول المصدر وتم التحفظ على الكمية تحت تصرف النيابة.

· تحرير المحضر رقم 756 جنح اول العاشر ضد شركة كماليات لحيازتها واستخدامه سولار مجهول المصدر وتم التحفظ على 700 لتر سولار.

· تحرير المحضر رقم 375 ثان العاشر ضد محطة تموين سيارات بدون ترخيص ومنتهية المهلة المجددة وتم التحفظ على1800 لتر بنزين.

كما قامت إدارة تموين أبوكبير برئاسة محمد عبد الرحمن مدير الإدارة، وبمشاركة مفتشي الإدارة، بشن حملات تفتيشية ورقابية مفاجئة على الأنشطة التجارية لضبط حركة البيع والشراء وتحرير محاضر ضد المخالفين وجاءت علي النحو التالي :

· تحريرمحضر رقم ٧٧٠ جنح أبوكبير لسنة ٢٠٢٤ ضد مواطن مقيم بناحية صان الحجر وذلك لحيازته ١٥٠ شيكاره دقيق فاخر بدون فواتير دالة على مصدره.

· تحريرمحضر رقم ٧٧١ جنح أبوكبير لسنة ٢٠٢٤ ضد مواطن مقيم بناحية بلبيس وذلك لحيازته عدد ٩٨ شيكارة سماد يوريا بدون فواتير دالة على مصدره.

· تحريرمحضر رقم ٧٧٢ جنح أبوكبير لسنة ٢٠٢٤ ضد مواطن مقيم بناحية كفر السواقي صاحب سوبر ماركت وذلك لعدم الإعلان عن الأسعار.

· تحريرمحضر رقم ٧٧٣ جنح أبوكبير لسنة ٢٠٢٤ ضد صاحب سوبر ماركت بناحية كفر السواقي وذلك لعدم الإعلان عن الأسعار

· تحرير محضر رقم ٧٧٤ جنح أبوكبير لسنة ٢٠٢٤ ضد صاحب سوبر ماركت بناحية قرية عرب الشيخ يوسف وذلك لعدم الإعلان عن الأسعار.

كما قامت إدارة تموين أولاد صقر، برئاسة محمد شعير، مدير عام الإدارة، بشن حملة إلى قرية الصوفية وذلك بعد ورود معلومات إلى مديرية التموين التي تفيد قيام أحد التجار بتجميع كميات كبيرة من الدقيق المدعم محمل على سيارة نصف نقل بغرض الإتجار به بالسوق السوداء وتم ضبط 49 شيكارة دقيق بلدى مخصص للمخابز المدعمة وتم تسليم الدقيق بالإيصال اللازم وعمل محضر قسم أولاد صقر وتسليم السيارة للمركز ضمن المضبوطات، وكذا عمل محضر رقم 1 لسنة 2024 جنح مركز أولاد صقر للاتجار بسلع محظور تداولها خاصة بوزارة التموين ومخصصة للمخابز المدعمة وذلك للاتجار بها في السوق السوداء.

كما توجهت إدارة تموين العاشر من رمضان برئاسة مصطفى عبدالقادر، بالاشتراك مع إدارة الطب البيطرى بالعاشر والإدارة الصحية وشرطة المرافق للمرور على الأسواق ومتابعة الأسعار وضبط الأسواق للحفاظ على صحة المواطن، كما تم التنسيق مع إدارة التجارة الداخلية بالمديرية لتحرير محاضر ضد المخالفين، وجاءت على النحو التالي:

· تحرير محضر رقم ١٤٤٠٨ كمية قدرها ٢٠٠٠ كجم مجروش بلاستك مجهول المصدر.

· تحرير محضر رقم ١٤٤٠٩ كمية قدرها ٢٢٠٠ كجم خامة بلاستيك مجهول المصدر.

· تحرير محضر رقم 6333 جنح قسم ثالث العاشر من رمضان ضد صاحب مخزن مواد غذائية وتم التحفظ على 200 شيكارة ملح ليمون مجهول مصدر وتم التحفظ على 5000 كجم وتم التحفظ على 40 كرتونه بداخلها مادة سليلوز غذائى مجهول المصدر 1000كجم على ذمة الفصل فى القضية وتحت تصرف النيابه العامة.