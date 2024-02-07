يتقابل اتحاد جدة المحترف ضمن صفوفه المصري أحمد حجازي فى مواجهة سهلة مع نظيره الطائي مساء اليوم الأربعاء، في مباراة مؤجلة من الجولة الـ 19 بمسابقة الدوري السعودي للمحترفين.



تشكيل اتحاد جدة السعودي المتوقع أمام الطائي في الدوري

في حراسة المرمى: مارسيلو جروهى.



في خط الدفاع: أحمد حجازي، حسن كادش، تركى الجعدى، مدالله العليان.



في خط الوسط: نجولو كانتي، فابينيو، فيصل الغامدي، صالح العمرى.



في الهجوم: الرزاق حمد الله، رومارينهو.

وتقام مباراة الاتحاد والطائي في تمام الساعة الثامنة مساء اليوم على ملعب ملعب الأمير عبد العزيز بن مساعد جلوي ضمن مؤجلات بطولة الدوري السعودي.