الإعلام الإسرائيلي يعلن وقف اطلاق النار بغزة

كشفت هيئة البث الإسرائيلية كان، الأربعاء، أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو أعطى ضوءا أخضر لوقف إطلاق النار بغزة خلال الفترات الانتقالية التي تفصل مراحل الصفقة المرتقبة مع حركة حماس، من دون إبلاغ المجلس الحربي مسبقا بقراره.

وبحسب الهيئة، فإن "قطر هي التي طلبت وقف إطلاق النار خلال التقدم بين المراحل الانتقالية للصفقة، لكي تستمر المفاوضات بين الطرفين خلال الانتقال من مرحلة إلى أخرى".

وكانت الحركة اقترحت خطة لوقف إطلاق النار في قطاع غزة، تتضمن الإفراج عن جميع الرهائن وانسحاب القوات الإسرائيلية من قطاع غزة والتوصل لاتفاق لإنهاء الحرب، على مدار 135 يوما مقسمة إلى 3 مراحل.

وأضافت هيئة البث: "يبدو أن الفترة الانتقالية بين المراحل ستستمر حوالي أسبوع، مما يعني أن وقف إطلاق النار الذي وافق عليه نتنياهو سيدوم لمدة مشابهة بين مرحلة وأخرى".

وأوضحت: "وافق رئيس الوزراء على الطلب القطري في محادثة أجراها مع رئيس الموساد دافيد بارنيا، خلال وجوده في قمة رؤساء المخابرات في باريس" الشهر الماضي.

وتابعت هيئة البث: "وفقا لمصادر مطلعة على تفاصيل المناقشات، فإن أعضاء المجلس الوزاري الحربي لم يتلقوا تحديثا حول هذا الأمر إلا بعد موافقة نتنياهو".

ونقلت عن مكتب رئيس الوزراء قوله إن "توجيهات رئيس الوزراء لرئيس الموساد دائمة، وشاركها مع جميع أعضاء مجلس الوزراء الحربي وحصل على تعليقاتهم".