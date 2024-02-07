جنوب أفريقيا تدين تصريحات مسئولي نيجيريا قبل مواجهتهما في الكان

ادانت وزارة العلاقات الخارجية و الاتصالات الدولية في جنوب افريقيا التحذير الذي اصدرته دولة نيجيريا لمواطنيها داخل جنوب أفريقيا بالحذر التام قبل وأثناء وبعد مواجهة جنوب أفريقيا مع نيجيريا في الدور نصف النهائي لكأس الأمم الأفريقية مساء الاربعاء على ملعب السلام بمدينة بواكية .

وعادت الخلافات بين الدولتين مجددا على خلفية المواجهة الكبيرة في نصف النهائي لكأس الأمم الافريقية ٢٠٢٤ حيث اصدرت اللجنة العليا النيحيرية بيانا تحذيريا للنيجيرين داخل جنوب أفريقيا بتوخي الحذر وعدم المبالغة في اي احتفالات حالة الفوز في المباراة الا ان المسئولين في جنوب افريقيا قالوا انه تحذير كاذب تماما .

وقالت وزارة العلاقات الخارجية في جنوب افريقيا : هذا تحذير كاذب لا يوجد تاريخ للهوس الجماهيري بين جماهير جنوب أفريقيا. نحن على ثقة تامة من أن محبي الرياضة في جنوب افريقيا لا يمثلوا اي خطر على مواطني نيجيريا داخل جنوب أفريقيا ولذلك لا نوافق على هذا التحذير الذي اصدرته اللجنة العليا في نيجيريا. كل مقيم داخل جنوب أفريقيا او زائر يتمتع بأمان كامل ولا يوجد لدي شعب جنوب أفريقيا اي عداء معهم .

وكانت جنوب أفريقيا قد شهدت موجة من العنف ضد المهاجرين الأفارقة داخل البلاد مؤخرا بعد زيادة اعدادهم بشكل كبير بحثا عن فرص عمل داخل جنوب أفريقيا.