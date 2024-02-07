قنصل السعودية يستقبل وفد من جمعية رجال أعمال الإسكندرية

التقى سعادة الأستاذ مزيد بن محمد الهويشان القنصل العام للمملكة العربية السعودية في الإسكندرية بأعضاء مجلس إدارة جمعية رجال الأعمال بالإسكندرية في مقر الجمعية بحضور رئيس الجمعية المهندس محمد هنو حيث تم خلال اللقاء استعراض حجم التبادل التجاري بين البلدين وفرص الإستثمار المتاحة.

استعرض رئيس الجمعية تاريخ الجمعية وأنشطتها بجانب نبذة عن أهمية محافظة الإسكندرية وتعدد الأنشطة الاقتصادية بها نتيجة لتمتعها بالعديد من المقومات، وتم وضع الأسس وتمهيد الطريق لتعاون طويل الأمد بين القنصليه و جمعيه رجال اعمال اسكندريه .

شارك فى الاجتماع الأستاذ/ محمد الدعيلج مدير مكتب خدمات رجال الأعمال بالقنصلية والأستاذةمروة الجبوري مدير مكتب القنصل العام ومن جانب الجمعية أعضاء مجلس الإدارة و بعض من رؤساء اللجان ونوابهم.

