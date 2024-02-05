"عمار نجيب" يفوز بالمركز الأول أفريقيا في بطولة الكونغو فو

فاز الطالب عمار محمد نجيب بمدرسة الطائف الرسمية للغات بالإسماعيلية بالمركز الأول في بطولة إفريقيا للكونغو فو للساندا والأساليب التقليدية لسن ٩ سنوات وزن ٣٠ كيلو وذلك في البطولة التي أقيمت بالقاهرة في الفترة من ٢٩ يناير حتى ٢ فبراير الجاري.

وتعتبر رياضة الكونغ فو احدى رياضات فنون الدفاع عن النفس، ومن الرياضات ذات الأسرار والحكمة، وتنحدر منها رياضة «التاولو» و«الساندا» و توي شو والتاي شي وهي من الرياضات التي فيها نوع من الشراسة ولكن يجب التدرب عليها والتعامل معها بحكمة عند مخالطة البشر وبنفس الوقت تعتبر أهم جزئية في فلسفتها الرحمة، كما انها استخدمت في الاونة الاخيرة في التوجيه و التربية.

ولا تعتمد رياضة «الكونغ فو» على السرعة والقوة فقط بل على سرعة البديهة ودقة الملاحظة والفطنة والتي ربما تكون قدرات طبيعية تختلف من شخص لأخر ولكن تعتمد ايضاً على الدراسة والممارسة والتعلم.