سبعة وأربعون أستاذاً يحاضرون بالمؤتمر السنوي لقسم جراحة العظام بطب المنصورة

يعقد المؤتمر السنوي لقسم جراحة العظام - بكلية الطب جامعة المنصورة يومى ١٥ - ١٦ فبراير ٢٠٢٤

تحت رعاية الدكتور شريف خاطر رئيس جامعة المنصورة والدكتور أشرف شومة عميد كلية الطب.

يعقد المؤتمر برئاسة الدكتور أكرم حماد أستاذ ورئيس قسم جراحة العظام

يناقش المؤتمر هذا العام أحدث ما توصل اليه العلم والتكنولوجيا في علاج مرضي جراحة العظام وكذلك المضاعفات الناتجة عنها وكيفية تجنبها بإستخدام أفضل التقنيات الحديثة لتوفير نتائج افضل للمرضى.



ويعقد المؤتمر علي مدي يومين يحاضر فيه سبعة واربعون استاذ متميز ، كل في مجال تخصصه هم الأبرز في مصر من كلية طب المنصورة وسبعة جامعات مصرية.

كما يتم عرض بعض الحالات الإكلينيكية للمناقشة المفتوحة مع الحضور لزيادة خبرات شباب جراحي العظام وهو هدف أساسي لعقد هذا المؤتمر بصورة سنوية.

يشارك بالمؤتمر ما يزيد عن ثلاثمائة من جراحي العظام من محافظات الدقهلية والغربية ودمياط للتواجد في هذا التجمع العلمي المميز لما يتمتع به المؤتمر من تاريخ مليء بالنجاحات.