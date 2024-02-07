ولي العهد السعودي يتلقى رسالة خطية من ملك إسبانيا لتعزيز العلاقات الثنائية

تلقى ولي العهد السعودي رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، اليوم الأربعاء رسالة خطية، من ملك إسبانيا الملك فيليبي السادس، حول العلاقات المميزة بين البلدين، وسبل تعزيز التنسيق والتشاور في شتى المجالات.

وتسلم الرسالة وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، خلال استقباله بمقر الوزارة بالرياض، وزير خارجية إسبانيا خوسيه مانويل ألباريس، حيث بحثا سبل تعزيز العلاقات الثنائية، ومناقشة المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية والجهود المبذولة بشأنها، وفقا لوكالة أنباء السعودية (واس).