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الإثنين 08 يناير 2024
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د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

عربى وعالمى

ولي العهد السعودي يلتقي وزير الخارجية الأميركي في العُلا

الأمير محمد بن سلمان
الأمير محمد بن سلمان أنتوني بلينكن

التقى ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، وزير الخارجية الأميركي، أنتوني بلينكن، الاثنين، في المخيم الشتوي بمدينة العُلا السعودية، لبحث وقف الحرب الإسرائيلية في غزة.

ويُعقد الاجتماع خلف أبواب مغلقة، ويأتي قبيل توجّه بلينكن إلى إسرائيل في وقت متأخر الاثنين.

ووصل وزير الخارجية الأميركي إلى المملكة آتيا من الإمارات في إطار جولة في الشرق الأوسط شملت أيضاً تركيا واليونان والأردن وقطر، في وقت تشهد المنطقة توترات شديدة على خلفية الحرب بين إسرائيل وحركة حماس.

وبالتزامن، قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية، ماثيو ميلر، إن بلينكن ناقش جهود منع اتساع الصراع في غزة في اجتماع مع مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، في السعودية، اليوم الاثنين.

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