"كشك" يجتمع بأعضاء هيئة تدريس"الدلتا التكنولوجية" للاستعداد للفصل الدراسي الثاني

عقد الدكتور عربي السيد كشك رئيس جامعة الدلتا التكنولوجية اجتماعًا مع أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة، بحضور الدكتور أشرف السيسي نائب رئيس الجامعة والمشرف على الكلية.



وخلال الإجتماع، تم مُناقشة اخر الإستعدادات والتجهيزات لبداية الفصل الدراسي الثاني، والتأكد من جاهزية المعامل لإستقبال الطلاب.

ووجه الدكتور عربى كشك رئيس الجامعة بضرورة الإلتزام بالجدول الدراسى، مؤكدًا على ضرورة الإهتمام بالتدريب العملى للطلاب واعدادهم للمشروعات التطبيقية كتطبيق للمواد الدراسية والإهتمام بتطوير مهارات الطلاب اللغوية والشخصية والعلمية.

واختتم الإجتماع بحوار مفتوح مع أعضاء هيئة التدريس ومناقشة مقترحاتهم واستفساراتهم لتطوير العملية التعليمية.



وأكد"كشك" حرص الجامعة على تحقيق التكامل والشمول بين جميع المجالات المرتبطة بالعملية التعليمية والبحثية والتدريبية ومجالات خدمة المجتمع، وربط البحوث العلمية والمشروعات الطلابية بمجتمع الأعمال والصناعة واحتياجات المجتمع ،من خلال بناء منظومة مُستدامة ؛ لتطوير مجالات التعلم والتعليم،البحث والتطوير، الإبتكار وريادة الأعمال،من خلال برامج تكنولوجية معاصرة متميزة ومرنة يمكن تعديلها لتناسب سوق العمل ،وإعداد خريجين مؤهلين لسوق العمل قادرين على المنافسة على المستوى المحلى والإقليمي والدولي،والوصول إلى المواصفات القياسية العالمية.