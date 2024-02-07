جناح الأزهر.. 30 ألف فتوى و85 ورشة و10 آلاف كارت بأسماء الزوار

شهد جناح الأزهر بمعرض القاهرة الدولي للكتاب في نسخته ال «٥٥» إقبالاً كبيراً من رواد المعرض بمختلف فئاتهم وأعمارهم، والذين حرصوا على الاطلاع على أحدث إصدارات الأزهر الشريف بمختلف هيئاته وقطاعاته، بالإضافة إلى المشاركة في الفعاليات المتنوعة التي نظمها الجناح بشكل يومي، والتي لاقت استحسان وإشادة جميع الرواد.

«الأطفال يسألون الإمام» يتصدر المبيعات وأكثر من «٣٠» ألف فتوى لرواد الجناح

وتصدر كتاب "الأطفال يسألون الإمام"، لفضيلة الإمام الأكبر أ.د/ أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، مبيعات جناح الأزهر بمعرض الكتاب، كما تصدر كتاب «المواقف» للقاضي عضد الدين الإيجي، وكتاب "ألفاظ وعبارات الجرح والتعديل بين الأفراد والتكرير والتركيب ودلالة كل منها على حالة الراوي والمروي"، وكتاب "الإمام ورد المزاعم الصهيونية"، وكتاب «مبادئ الفنون»، وكتاب "نيل السعادات في تحقيق المقولات"، وكتاب "طوالع الأنوار من مطالع الأنظار"، وكتاب "توحيد العبادة بين المذهب الأشعري والمدرسة التيمية"، وكتاب "من قضايا المرأة في السنة النبوية.. شبهات وردود"، وكتاب "مداخل إلى العقيدة الإسلامية".

واستقبل ركن الفتوى بجناح الأزهر، آلاف التساؤلات والفتاوى طيلة أيام المعرض، والتي تخطى عددها ال «٣٠» ألف فتوى ومسألة دينية، حيث استمع المفتون والمفتيات لكافة تساؤلات رواد معرض الكتاب، وقدموا لهم الإجابات الشافية والنصائح والآراء الفقهية حول قضايا الميراث والأسرة والخلافات الزوجية، بما يسهم في معالجة حالات الفهم المغلوط للدين، والكثير من الظواهر السلبية الدخيلة على المجتمع.

«٢٧» ندوة حوارية و «٥٠» ورشة عمل ومبادرة لقطاع المعاهد الأزهرية

ونظم المركز الإعلامي للأزهر الشريف «٢٧» ندوة تثقيفية، ناقشت قضايا محلية وعربية وعالمية، بحضور نخبة من أبرز العلماء والمثقفين والإعلاميين، حيث تصدرت القضية الفلسطينية، محور أربع ندوات، كشف المشاركون خلالها عن زيف الكثير من ادعاءات الكيان الصهيوني، فضلا عن أربع ندوات في إطار حملة «اقرأ » التي أطلقها المركز الإعلامي للتشجيع على القراءة، بالإضافة إلى خمس ندوات عن محطات في مسيرة عالم أزهري من كبار علماء الأزهر.



وشارك قطاع المعاهد الأزهرية بإداراته المتنوعة في جناح الأزهر بمعرض القاهرة الدولي للكتاب، هذا العام بالعديد من الأنشطة والفعاليات والتي جاوزت الـ «٥٠ » ورشة فنية وتعليمية وترفيهية، جذبت زوار جناح الأزهر بمختلف فئاتهم، ولأول مرة تم تقديم ورش عمل تعليم للغة الإشارة، لذوي الهمم والذين كان لهم نصيب كبير من أنشطة قطاع المعاهد الأزهرية، فضلا عن ورش عمل لكيفية صنع الصلصال بالمنزل وقام الأطفال بصناعته بأنفسهم داخل الجناح ومسرح الطفل.

تقديم ٢٠٠ موهبة أزهرية و ٧٨ مبادرة وورشة عمل متنوعة أبهرت جمهور الجناح لمكتب الأزهر لدعم الابتكار وريادة الأعمال

وأطلق «مكتب الأزهر لدعم الابتكار وريادة الأعمال»، «١٣» مبادرة يومية ذات موضوعات متنوعة، كما قدم ما يزيد عن «٢٠٠» موهبة من طلاب الأزهر في مجالات التلاوة والإنشاد والشعر والمسرح وغيرها، بالإضافة إلى تقديمه معرضا فنيا خاصا لدعم القضية الفلسطينية بعنوان (فلسطين في قلب الأزهر)، فضلا عن ضم ما يقرب من ٥٠ عملا فنيا في مجالات الرسم والتصوير والأشغال الفنية والخط العربي، بالإضافة إلى خمس ورش يومية بإجمالي عدد (٦٥) ورشة عمل في مجالات الاختراعات والابتكارات العلمية والرسم والتصوير الزيتي والخزف.

«٣٥»ورشة فنية وتعليمية لمجلة نور بجناح الأزهر بمعرض الكتاب

وقدم ركن «مجلة نور» بجناح الأزهر بمعرض الكتاب «٣٥» ورشة فنية وتعليمية لزوار جناح الطفل، اشتملت على ورش فنية تتمثل في تعليم الفن التشكيلي والرسم ، فضلا عن «ورش زراعة» لتعليم الأطفال زراعة الأشجار والنباتات، واختبار ذكاء بالحاسب الآلي، بالإضافة إلى ورش علمية في العلوم والكيمياء، وورش حكي قصص للأطفال تغرس في نفوسهم الكثير من القيم والمبادئ وحب الوطن، بالإضافة إلى أنشطة ترفيهية وعرض مسلسلات من إعداد مجلة نور.

ونظم ركن بيت الزكاة والصدقات المصري بجناح الأزهر الشريف بمعرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته 55، مسابقة بعنوان" معلومة وهدية حول الزكاة"؛ وذلك للتوعية بفريضة الزكاة والتعريف بأنشطة وخدمات بيت الزكاة، وتقديم معلومات وهدايا قيمة لجمهور المعرض.

الخط العربي يقدم أكثر من ١٠ آلف كارت بأسماء زوار جناح الأزهر مجانا

كما اصطف الآلاف من جمهور المعرض أمام ركن الخط العربي بجناح الأزهر خلال أيام المعرض القاهرة الدولي للكتاب، بشكل يومي منذ الساعات الأولى لانطلاق أعمال المعرض، لكتابة أسمائهم بالخطوط العربية المختلفة مثل الخط الديواني والفارسي والثلث والنسخ والرقعة، على بطاقات خاصة للاحتفاظ بها، وهو ما نال إعجابهم وجعلهم يحرصون على التقاط الصور التذكارية مع هذه البطاقات.

«٤٠» ورشة لتعليم فن الكاريكاتير والبورتريه و«١٢» جلسة للدعم النفسي

وتميز ركن مركز تطوير تعليم الطلاب الوافدين بعمل العديد من الورش التدريبية والفنية بواقع أربع ورشا يومية؛ للتدريب على تعليم عمل الاكسسوارات والكورشيه وفن الكاريكاتير والبورتريه والرسم الحي لزوار الجناح، كما تم تقديم خدمة الدعم النفسي، والرد على استفسارات زائري الجناح، وحل الكثير من المشاكل النفسية، من خلال متخصصين في مجال الطب النفسي.

«٣٠» ورشة لتعليم فن ترميم وصيانة الكتب والمخطوطات

وقدم ركن المخطوطات ورشا للتدريب على أعمال ترميم وصيانة المخطوطات والوثائق والكتب التاريخية في جناح الأزهر، حيث قام الباحثون من مكتبة الأزهر بأعمال الترميم بأدوات وأجهزة مخصصة، حيث تهدف أعمال الترميم إلى محاولة إعادة المخطوطة أو الكتاب إلى صورته الأصيلة والحفاظ عليها من التلف أو الأعراض التي تؤثر على جودتها، هذا بجانب ضم متحف المخطوطات الخاص بالجناح عددا كبيرا من المخطوطات النادرة، التي حرص رواد الجناح على الاطلاع عليها.

وقدمت بانوراما الأزهر عروضا يومية بواقع عرضين أو ثلاثة عروض لزوار جناح الأزهر، قدمت خلالها محطات بارزة فى تاريخ الأزهر، بداية من عمارة الجامع وتاريخ بنائه على مر العصور من العصر الفاطمي إلى عصر أسرة محمد علي، كما أظهرت تطور التعليم داخل الجامع الأزهر وتاريخ الأزهر الوطني.



وتعد هذه المشاركة، هي الثامنة على التوالي، والتي شارك فيها الأزهر الشريف بجناحٍ خاصٍّ في معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الـ 55، امتدت مساحته نحو ألف متر، تشمل عدة أركان

مثل قاعة الندوات، وركن للفتوى، وركن الخط العربي، فضلًا عن ركن للأطفال والمخطوطات، حيث واصل فيها جناح الأزهر تقديم خدماته لجمهور المعرض في الفترة من 24 يناير الجاري حتى 6 فبراير 2024؛ والتي تأتي انطلاقًا من مسؤولية الأزهر التعليمية والدعوية في نشر الفكر الإسلامي الوسطي المستنير الذي تبناه طيلة أكثر من ألف عام.