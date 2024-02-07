رسمياً.. بيراميدز يعلن تعاقده مع الكرواتي كرونسلاف يورتشيش (صور)

أعلن نادي بيراميدز رسمياً تعاقده مع الكرواتي كرونسلاف يورتشيش لتولي منصب المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي.

وجاء التعاقد مع كرونسلاف يورتشيش بعد ساعات من فسخ التعاقد مع البرتغالي جايمي باتشيكو المدير الفني السابق بسبب سوء النتائج.

وتواجد يورتشيش في ملعب الدفاع الجوي قبل قليل بصحبة ممدوح عيد الرئيس التنفيذذي لنادي بيراميدز وباقي أعضاء الجهاز الفني الجديد.

ويضم الجهاز 3 مدربين أجانب هم المدرب المساعد والمعد البدني والمحلل الفني بجانب إستمرار محمد ناجي جدو في منصبه كمدرب مساعد ثان.

وكان محمود فتح الله قد أبلغ إدارة بيراميدز رسمياً بعدم الاستمرار في الجهاز الفني الجديد.

ويمتك يورسيتش خبرة كبيرة في المنطقة العربية حيث سبق له تدريب النصر والمنتخب السعودي، بجانب بني ياس والنصر الإماراتيين.

وتوج يورسيتش بطلاً للدوري الكرواتي 3 مرات رفقة دينامو زغرب لكأس كرواتيا وكأس السوبر الكرواتي.

كما فاز يورسيتش مع فريق النصر الإماراتي بلقب كأس الدوري الإماراتي عام 2020.