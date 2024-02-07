عاجل
نهاد أبو القمصان تطالب بأقصى عقوبة لوالد طفلتي الأسانسير
الأربعاء 07 فبراير 2024
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

رسمياً.. بيراميدز يعلن تعاقده مع الكرواتي كرونسلاف يورتشيش (صور)

يورتشيتش مديراً فنياً
يورتشيتش مديراً فنياً لبيراميدز

أعلن نادي بيراميدز رسمياً تعاقده مع الكرواتي كرونسلاف يورتشيش لتولي منصب المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي.

txt

ترشيح مدرب كرواتي لخلافة باتشيكو في بيراميدز

وجاء التعاقد مع كرونسلاف يورتشيش بعد ساعات من فسخ التعاقد مع البرتغالي جايمي باتشيكو المدير الفني السابق بسبب سوء النتائج.

وتواجد يورتشيش في ملعب الدفاع الجوي قبل قليل بصحبة ممدوح عيد الرئيس التنفيذذي لنادي بيراميدز وباقي أعضاء الجهاز الفني الجديد.

ويضم الجهاز 3 مدربين أجانب هم المدرب المساعد والمعد البدني والمحلل الفني بجانب إستمرار محمد ناجي جدو في منصبه كمدرب مساعد ثان.

وكان محمود فتح الله قد أبلغ إدارة بيراميدز رسمياً بعدم الاستمرار في الجهاز الفني الجديد.

ويمتك يورسيتش خبرة كبيرة في المنطقة العربية حيث سبق له تدريب النصر والمنتخب السعودي، بجانب بني ياس والنصر الإماراتيين.

وتوج يورسيتش بطلاً للدوري الكرواتي 3 مرات رفقة دينامو زغرب لكأس كرواتيا وكأس السوبر الكرواتي.

كما فاز يورسيتش مع فريق النصر الإماراتي بلقب كأس الدوري الإماراتي عام 2020.

الجريدة الورقية