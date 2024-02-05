ترشيح مدرب كرواتي لخلافة باتشيكو في بيراميدز

تسابق إدارة نادي بيراميدز الزمن لاختيار المدير الفني الجديد للفريق بعد رحيل البرتغالي جايمي باتشيكو عن منصبه.

ودخل الكرواتي كرونسلاف يورسيتش دائرة المرشحين لخلافة باتشيكو خلال الفترة المقبلة.

وكان بيراميدز قد أعلن عن تواجد محمود فتح الله في منصب المدير الفني للفريق لحين إتمام التعاقد مع مدرب أجنبي جديد.

ويمتك يورسيتش خبرة كبيرة في المنطقة العربية حيث سبق له تدريب النصر والمنتخب السعودي، بجانب بني ياس والنصر الإماراتيين.

وتوج يورسيتش بطلاً للدوري الكرواتي 3 مرات رفقة دينامو زغرب لكأس كرواتيا وكأس السوبر الكرواتي.

كما فاز يورسيتش مع فريق النصر الإماراتي بلقب كأس الدوري الإماراتي عام 2020.

وحال التعاقد معه سيكون يورسيتش هو ثاني مدرب كرواتي يتولى هذا المنصب في بيراميدز بعد أنتي تشاتشيتش.