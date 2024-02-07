بسعرات حرارية.. طريقة عمل ناجتس الدجاج للرجيم

ناجتس الدجاج من الوصفات المفضلة لدى الكبار والصغار، فتتميز بقوامها المقرمش اللذيذ، وتساعد على الشعور بالشبع، إلا أنها تحتوي على سعرات حرارية عالية، مما تشكل خطرًا على صحتك، لذا نقدم لك طريقة تحضيرها للدايت.



ناجتس الدجاج

طريقة عمل ناجتس الدجاج للرجيم

المقادير

- صدر الدجاج : 500 غرام (مقطع مكعبات كبيرة)

- كورن فليكس : كوب (مكسر خشن)

- جبن البارميزان : ثلث كوب (مبشور)

- دقيق : نصف كوب

- البيض : 3 حبات (مخفوق)

- الزيت : ملعقة كبيرة

- ملح : حسب الرغبة

- فلفل أسود : حسب الرغبة

- الكاتشاب : نصف كوب (حار)

طريقة التحضير

سخني الفرن على درجة حرارة 250 مئوية.

في وعاء كبير، ضعي الكورن فليكس، والبارميزان، والملح، والفلفل الأسود، والزيت وقلبي جيدا.

ضعي البيض والدقيق في طبقين منفصلين.

غمّسي الدجاج في الدقيق، ثم بالبيض، ثم بالكورن فليكس.

رُصي الدجاج في صينية مبطنة بورق الزبدة.

أدخلي الصينية للفرن على درجة حرارة 250 مئوية لمدة 15 دقيقة.

اسكبي الدجاج في طبق التقديم، وقدميه مع صوص الكاتشب الحار بحسب الرغبة.