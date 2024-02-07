تشييع جثامين أب ونجليه ضحايا حريق هائل بشبين القناطر

شيع العشرات من أهالى قرية عرب العليقات التابعة لمركز الخانكة بمحافظة القليوبية، جثامين أب ونجليه الذين لقوا حتفهم إثر تعرضهن لحريق هائل بمعرض للاثاث المكتبي بعزبة ايوب علي طريق كفر حمزة نتيجة انفجار أسطوانة بوتاجاز مما أسفر عن مصرعهم تحت الأنقاض.



ووصلت جثامين الثلاث ضحايا إلى مسجد الجمعية الزراعية بقرية عرب العليقات بالخانكة قبل صلاة الظهر بساعة وسط تواجد الأهالى.



وألقى أمام المسجد كلمة حول العمل الصالح والسعى للرزق والاستعداد للموت بالعمل الصالح. مشيدا ومثنيا على أخلاق ضحايا الحادث وداعيا لهم بالرحمة وسط تأمين المصلين.

وخرجت الجنازة عقب الصلاة على الجثامين الثلاثة بمسجد القرية متوجهة إلى منطقة المقابر وسط دعوات المشيعين لهم بالرحمة والمغفرة ودخول الجنة.



كان أجهزة الأمن بالقليوبية قد دفعت بعدد من سيارات الحماية المدنية ومعدات مجلس مدينة الخانكة مدعومة بمجلس مدينة شبين القناطر للتعامل مع آثار الحادث وإزالة آثار الموقع الذى تعرض للانفجار والحريق.



وأخطرت النيابة فتولت التحقيق وأمرت بندب المعمل الجنائي لمعرفة سبب الحريق وتقدير التلفيات وسؤال شهود العيان.



تلقي اللواء مدير أمن القليوبية إخطارا من مأمور شبين القناطر بالحادث .. بالانتقال تبين وقوع حريق بمعرض للأثاث ملك خالد موسي محمد ٥٤ سنه نتيجة انفجار أسطوانة بوتاجاز داخل المعرض مما أدى إلى مصرعه ونجليه وهم موسي ٢١ سنة وأحمد ١٩ سنة.



وأنقذت العناية الإلهية عدة منازل مجاورة للمعرض تم إغلاق طريق كفر حمزة شبين القناطر حفاظًا علي الأرواح وذلك بسبب وجود خط غاز.

جنازة ضحايا حادث الخانكة

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