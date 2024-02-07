إنطلاق برنامج التأهيل الذهني والبدني للمرشحين لوظيفة معلم مساعد بالإسماعيلية

انطلقت بالإسماعيلية فاعليات البرنامج التدريبي الثاني للتأهيل الذهني والبدني للمرشحون لوظيفة معلم مساعد معلم فصل تعليم ابتدائي الدفعة الثانية ٢٠٢٣.

وقال الدكتور محمد بحيري وكيل وزارة التربية والتعليم بالإسماعيلية أن فاعليات اليوم الأول ضمت تدريب نحو ٢٨٣ معلم مرشح بعدد ٩ قاعات تدريبية بنخبة من كوكبة مدربي تدريب الإسماعيلية المتميزين.

جاء ذلك خلال تفقده قاعات التدريب بمدارس الاسماعيلية برفقة الدكتور سامي فضل وكيل المديرية، وتنفيذا وإشراف لإدارة التدريب إيناس احمد مدير إدارة التدريب واقسام التدريب بتعليم الاسماعيلية.

وأكد وكيل الوزارة، خلال زيارته على حرصه على متابعة المعلمين بقاعات التدريب وطالبهم أن يستثمروا الجهد والرعاية من قبل الوزارة والادارة العامة لشؤون القيادات التربوية والتي اعدت مادة تدريبية للبرنامج ثرية بالمعارف والمهارات المتنوعة .

ويتميز البرنامج الثاني للاعدادات الذهني والبدني والذي يستمر لمدة ٣ ايام بتأهيل المعلمون للتعرف بالمشروعات القومية واهميتها ودورها في تنمية الانتماء والولاء وكيفية تميز كل محافظة بعدد من تلك المشروعات ودور المدرسة في امتلاك خطة لتوظيفها لتنمية الولاء والانتماء لدى الطلاب مما يؤثر إيجابا على جودة الحياة والتنمية المستدامة؛ ليتم تأهيل المعلمون بدنيا في اليوم الثاني عن طريق مهارات الاعداد البدني واهميته وفنيات إجراء التمارين الرياضية لرفع الكفاءة البدنية ودور التغذية السليمة في ذلك ليستخلص المعلمون في اليوم الثالث فنيات إجراء المقابلة الشخصية بما تمكنوا منه من خلال الفرق بين ادارة وتطوير الذات والذكاء الانفعالي والتفكير الايجابي والذكاء الاصطناعي ومهارات التواصل الفعال ومهارات العرض والتقديم .



