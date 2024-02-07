غدًا الخميس.. مكتبة مصر بالإسماعيلية تستقبل مهرجان حكاوي الدولي في دورته 13

تستقبل مكتبة مصر العامة بالإسماعيلية، مهرجان حكاوي الدولي لفنون الطفل في دورته ال١٣ يوميّ الخميس والجمعة ٨ و٩ فبراير الجاري، والمقدم بدعم من الاتحاد الأوروبي بالتعاون مع اتحاد المعاهد الثقافية الأوروبية (يونيك).

وأكدت أمل رجب مدير مكتبة مصر العامة بالإسماعيلية، أن المهرجان يضم العديد من الفعاليات، ولا يقتصر على العروض الفنية المسرحية فقط، حيث يضم ورش عمل تفاعلية لجميع أفراد الأسرة.

وتضم أنشطة اليوم الأول عرض حكي (حكايات لافونتين و(ورشة التوعية ضد التحرش الجنسي) للأطفال وأخرى للكبار، و(قصة أولاد راجح من السيرة الهلالية) وتعريف للأطفال بالقصص التراثية.

كما يضم برنامج المهرجان العديد من الأنشطة المتميزة في اليوم الثاني للعروض، مثل (عرض الطقس العجيب) للتعرف على عجائب الطبيعة من خلال تجارب حيّة تقدم يوم الجمعة الساعة ١٠.٣٠ صباحًا، وكذلك (ورشة اصنع صديقك المفضل) والتي تقدم الساعة ٢.٣٠ ظهر الجمعة، بالإضافة إلى ورشة زخارف نوبية للتعرف على فنون النوبة.