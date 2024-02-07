إجراء عملية جراحية دقيقة لطفلة بإعادة توصيل الأعصاب المقطوعة بجامعي سوهاج

أجري الدكتور حسان النعماني رئيس جامعة سوهاج وأستاذ جراحات العظام والكسور والجراحات الميكروسكوبية، والفريق الطبي المصاحب له بوحدة جراحة اليد والجراحات الميكرسكوبية بكلية الطب، عملية جراحية لطفلة ٦ شهور، مصابة بشلل ولادي كامل بالطرف العلوي الأيسر مع عدم القدرة علي الحركة بإعادة توصيل الأعصاب المقطوعة بواسطة الميكروسكوب الجراحي .

وأوضح النعماني، أن هذه العملية تعد من أدق وأصعب الجراحات ذات المهاره العالية التي تم اجراءها بالوحدة، حيث تم خلالها إعادة توصيل جميع الأعصاب المتهتكه والمقطوعه بنجاح، مضيفاً ان وحدة جراحة اليد والجراحات الميكرسكوبية تضم احدث الامكانيات والاجهزة الطبية المتطورة، مما ساعد علي نجاح العملية مع وجود فريق طبي متميز وعلي مستوي عالي من الكفاءة، بما تمثل هذه العملية إضافة جديدة إلى سجل نجاحات الوحدة، حيث تقوي الوحدة بإجراء مثل هذه العمليات مجاناً منذ انشائها في مايو عام ٢٠١٤ و حتي الان.



وقال الدكتور ياسر عثمان مدير وحدّة جراحه اليد والجراحات الميكروسكوبية انه تم خلال العملية عمل استكشاف للضفيرة العصبية المغذية للطرف العلوي الأيسر، و استكشاف للأعصاب الخارجة من النخاع الشوكي من العمود الفقري الي الضفيرة العصبية، حتي مكان وصول الأعصاب في منطقه الإبط، وتبين وجود قطع بالعصب الجذري الخامس وخلع بالعصب السادس ووجود تليف بالأعصاب السابع والثامن والصدري الأول.



وأضاف الدكتور احمد فيصل مدرس مساعد جراحه العظام ان إجراء العملية استغرق ما يقرب من ٩ ساعات، موضحاً ان حالة الطفلة تحتاج الي متابعة دقيقة لمدة عامين علي الاقل بعد اجراء العملية.



وقدم والدي الطفلة خالص الشكر والتقدير للدكتور حسان النعماني والفريق الطبي علي مجهوداتهم في اجراء هذه العملية الصعبة والدقيقة، معربين عن سعادتهم بنجاح العملية.