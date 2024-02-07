احتجاجات لدعم الأونروا برام الله

دشن حشد من الفلسطينيين وقفة احتجاجية أمام مقر "الأونروا" في مدينة رام الله، تعبيرا عن رفضهم لوقف تمويل المنظمة، واستهداف قضية اللاجئين الفلسطينين.

ووفقًا لوكالة الإنباء الروسية طالب المشاركون في الوقفة الاحتجاجية الدول التي قررت وقف تمويل وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا" طالبوها بالتراجع عن قرارها لـ"خطورته".

وأكدو على "التمسك بقرار تفويض الوكالة رقم (302) وبأن البديل عن الأونروا هو فقط تحقيق عودة اللاجئين الفلسطينين".

ويُشار إلى أن عدة دول من بينها الولايات المتحدة وكندا وأستراليا أعلنت وقف تمويلها للوكالة موقتا بعد اتهام إسرائيل لعدد من موظفي الأونروا في الضلوع في هجوم السابع من أكتوبر.

وفي أوائل الأسبوع الماضي، استدعت وزارة الخارجية الإسرائيلية مسؤولا رفيع المستوى في الأمم المتحدة إلى مكتبها في القدس، وقدمت له ادعاء بأن "12 من العاملين في وكالته شاركوا في هجمات 7 أكتوبر على إسرائيل، ونقلوا الأسلحة، وداهموا القرى الإسرائيلية، وشاركوا في اختطاف جندي ومدني".

ولطالما اشتكى المسؤولون الإسرائيليون من أن وكالة غوث وتشغيل اللاجئين التابعة للأمم المتحدة، التي تدير برامج المساعدات للفلسطينيين في قطاع غزة، كانت متحالفة بشكل وثيق مع "حماس".