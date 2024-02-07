مياه الشرقية تستطلع آراء المواطنين عن الخدمات المقدمة بهرية رزنة

نفذت الإدارة العامة للتوعية والمشاركة المجتمعية بشركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظة الشرقية، حملة استهدفت زيارات ميدانية وحملات طرق الأبواب، لاستطلاع آراء المواطنيين حول الخدمات المقدمة من الشركة.

وكد أنه يتم تسجيل الشكاوي والاستفسارات المتعلقة بمياه الشرب والصرف الصحي بقرية هرية رزنة بمركز الزقازيق، وذلك تطبيقا لسياسة التوعية والمشاركة المجتمعية بالشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى، بهدف تحقيق الأمن المائي المستدام.

وشدد المهندس عامر كمال أبو الحلاوة رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مياه الشرب والصرف الصحى بالشرقية، على أهمية التواصل المستمر مع العملاء، وتكثيف حملات استطلاع الآراء.

ولفت إلى أن الحملة استهدفت؛ التأكيد على آلية الشكاوي والتظلمات، والتعريف بالخط الساخن «تليفون أرضي، تليفون محمول» لبحث الشكاوي وخدمات المياه وكيفية استخدام القطع الموفرة والحصول عليها، لترشيد الاستهلاك، علاوة على تعريف المواطنين بنافذة الشركة الإعلامية الرسمية والتي يمكن متابعتها من خلال الرابط التالي:-

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