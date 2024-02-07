رئيس جامعة الأقصر يهنئ الرئيس السيسي والأمة الإسلامية بذكرى الإسراء والمعراج

هنأ الأستاذ الدكتور حمدي محمد حسين، رئيس جامعة الأقصر، الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، والشعب المصري والأمتين العربية والإسلامية؛ بمناسبة ذكرى الإسراء والمعراج.

وأكد رئيس الجامعة، أن معجزة الإسراء والمعراج هي من معالم السيرة النبوية، التي تمنحنا العبر؛ كحسن التوكل على الله والأخذ بالأسباب، وعدم اليأس من ترقب الفرج فى كل محنة، مضيفًا: ويجب أن نسعى بالعمل والاجتهاد؛ لتحصيل ثمار الصبر لافتًا إلى أن معجزة الإسراء والمعراج أكدت أنه على أولي الأمر أن يصبروا ويحملوا غيرهم على الصبر.

وأضاف الدكتور حمدي حسين أن النبي محمد صلى الله عليه وسلم أسري به في هذه الرحلة، من مكة إلى القدس، وهي برهان على الإخاء والمحبة، مشيرًا إلى أن الدين يدعو إلى التلاحم والتآلف بين كل الشرائع.

كما هنأ رئيس الجامعة أسرة الجامعة بهذه الذكرى العطرة، من السادة العمداء، وأعضاء هيئة التدريس، والهيئة المعاونة، والعاملين بالجهاز الإداري للجامعة، وطلاب جامعة الأقصر.