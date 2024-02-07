تنفيذ صفقة على أسهم بايونيرز بروبرتيز بـ 14.48 مليون جنيه

شهدت البورصة خلال جلسة اليوم تنفيذ صفقة على أسهم شركة بايونيرز بروبرتيز للتنمية العمرانية.

وقالت البورصة في بيان إن جلسة اليوم الأربعاء شهدت تنفيذ صفقة من خلال آلية الصفقات ذات الحجم الكبير على أسهم الشركة المصدرة لعدد 4.388 مليون سهم بقيمة 14.481 مليون جنيه.

يشار إلى أن بايونيرز بروبرتيز للتنمية العمرانية، سجلت صافي ربح بلغ 238.35 مليون جنيه خلال الفترة من يناير حتى نهاية سبتمبر 2023، مقابل 159.85 مليون جنيه خلال الفترة نفسها من 2022، مع الأخذ في الاعتبار حقوق الأقلية.

وارتفعت إيرادات الشركة، خلال التسعة أشهر الأولى من العام الجاري إلى 4.04 مليار جنيه، مقابل 3.84 مليار جنيه في الفترة نفسها من 2022.

وعلى صعيد القوائم غير المجمعة، تراجعت خسائر الشركة المستقلة خلال التسعة أشهر الأولى من العام الجاري إلى 33.23 مليون جنيه، مقابل خسائر بقيمة 55.12 مليون جنيه خلال الفترة نفسها من 2022.