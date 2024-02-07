خبير أمن معلومات: استخدام الهاتف المحمول وصل 100% من تعداد السكان الفعلي

أكد محمد عزام خبير أمن المعلومات، أن المصريين يستخدمون التكنولوجيا الحديثة بشكل دائم الآن، والأرقام هي خير دليل، مشددًا على أن العالم الافتراضي أصبح امتدادًا للعالم المادي الواقعي الذي نعيش فيه، منوهًا بأن هناك ارتفاع في نسب استخدام الهاتف المحمول.

استخدام الهاتف المحمول

وأشار "عزام"، خلال مكالمة هاتفية لبرنامج “هذا الصباح”، المذاع على شاشة "إكسترا نيوز"، إلى أن نسبة استخدام شبكات الإنترنت في مصر تتعدي نسبة الـ75%، منوهًا بأن الهاتف المحمول أصبح جزءا لا يتجزأ من الشعب المصري بل والعالم بأكمله.

وتابع: "نسب استخدام الهاتف المحمول في مصر تصل إلى 100% من تعداد السكان الفعلي"، مشددًا على أن هذه النسب المرتفعة من استخدام الهواتف المحملو تظهر أهميته في الوصول لكافة المعلومات، واستخدام التطبيقات المعتمدة على توطين التكنولوجيا، خصوصًا في مجالات الخدمات الحكومية.

وشدد على أن أي دولة تحتاج إلى أن يكون لديها بنية أساسية لتكنولوجيا المعلومات، والتكثيف في إعداد البنية عشان استخدام هذه الأدوات بشكل احترافي.

وفي وقت سابق، أكد الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء ،ان عدد المشتركين في خدمة الإنترنت فائق السرعة المتنقل بلغ 75.80 مليون مشترك حتى نوفمبر 2023 مقابل 69.06 مليون مشترك في نوفمبر 2022. بنسبة زيادة قدرها 9.76% وتأتي هذه الزيادة نتيجة للإتاحة العالية لخدمات الهاتف المحمول.

جاء ذلك اليوم الثلاثاء فى احصائية بمناسبة اليوم العالمي للإنترنت الذى يحتفل به العالم خلال شهر فبراير من كل عام تحت رعاية شبكة إنسيف (Insafe) وهي إحدى مبادرات مشروع الإتحاد الأوروبي (Safeborders Project) وبدأ الاحتفال بهذا اليوم منذ عام 2005 وتحتفل به تقريباً 190 دولة وإقليم حول العالم وذلك بغرض تشجيع الاستخدام الآمن لشبكة الإنترنت والهواتف المحمولة وخاصة بعد أن أصبح للإنترنت أهمية كبرى في جميع مناحي الحياة. ويأتي شعار هذا العام تحت عنوان " معاً من أجل إنترنت أفضل" لذا فعلينا أن نعلم أن التوجه الحالي حول العالم هو تحسين خدمة الإنترنت بجميع ما تشمله من عناصر سواء من بنية تحتية للخدمة أو تطوير المواقع بإستخدام أفضل وسائل عرض للمستخدم حيث أصبح الإنترنت حالياً هو المصدر الرئيسي للوصول إلى الأخبار أو المعلومات في جميع نواحي الحياة.

بلغ إجمالي عدد المشتركين النشطين في خدمة الإنترنت فائق السرعة 10,70 مليون مشترك حتى نوفمبر 2023 مقابل 10,94 مليون مشترك لعدد المشتركين بوجه عام في نوفمبر 2022 بنسبة إنخفاض قدرها 2.19% ويأتي هذا الإنخفاض نتيجة لتغيير طريقة الحساب من المشتركين بوجه عام إلى المشتركين النشطين.