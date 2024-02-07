الأربعاء 07 فبراير 2024
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د.عبد السند يمامة
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د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

ثقافة وفن

"رصاصة في القلب" بالمسرح القومي غدا

بوابة الوفد الإلكترونية

يستعد المسرح القومي، لتقديم عرض "رصاصة في القلب" يوم الخميس غدا فى الساعة التاسعة، من  إخراج مروان عزب، ديكورات فادي فوكيه، وأزياء دنيا الهواري، وأشعار أحمد الشريف، وتوزيع موسيقي محمد حمدي رؤوف، واستعراضات فروق الشريف وخدع مسرحية خالد عباس.

وتدور أحداث المسرحية حول شخصية (نجيب)، الشاب الذي يعيش حياة بسيطة ، ويكسب قوت يومة على قدره ليعيش منه، وفى يوم يرى فتاة جميلة فيعشقها من أول لقاء، وفى النهاية يكتشف أنها خطيبة صديقه، فيرفض أن يبوح بسرة لأحد.

ويأتي ذلك بعد عرضها منذ أكثر من 20 عامًا، للكاتب الراحل توفيق الحكيم، حيث قدمت مسرحية في 1999، من أخرج حسن عبد السلام، بمشاركة المطرب علي الحجار، والمطربة أنغام، وكذلك الفنانين سامي مغاوري، وأحمد رزق.

كما قدمت لأول مرة كفيلم سينمائي عام 1944، من اخراج محمد كريم، وبطولة محمد عبد الوهاب، راقية إبراهيم، سراج منير، علي الكسار، محمد عبد القدوس.

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