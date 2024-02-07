لاعب نيجيريا السابق : حسام حسن يتمتع بشهرة واسعة في أفريقيا

علق جاربا لاوال نجم نيجيريا السابق على قرار تعيين حسام حسن مديراً فنياً للمنتخب الوطني الوطني الأول خلفا للبرتغالي روي فيتوريا.

وقال لاعب نيجيريا السابق خلال تصريحات تلفزيونية الساعات الأخيرة :

- تعيين حسام حسن مدربا لمنتخب مصر قرار جيد لمصر حسام حسن كان اسما كبيرا في إفريقيا ومصر سعيد جدا له، وأدعو الله أن يوفق في مهمته كان لاعبا مذهلا وهو مدير فني كبير وأتمنى له التوفيق.

- ستجمعنا مواجهة صعبة أمام جنوب إفريقيا، وأتمنى أن تكون المهمة سهلة لنيجيريا ونحقق الفوز المباراة سوف تكون 50% لكل منتخب.

- فيكتور أوسيمين تدرب مع منتخب نيجيريا في هذه الأمسية وأتمنى أن أراه في لقاء نصف النهائي.

- مواجهة كوت ديفوار ضد الكونغو صعبة فريق الكونغو أثبت أنه فريقا قويا ومنتخب كوت ديفوار متسلح بجماهيره ولكن منتخب الكونغو منتخب صعب جدا.

- منتخب مصر لم يكن محظوظا في أكثر من مباراة لكني أتمنى أن أرى مصر مثل المغرب منتخب قوي ويتحلى بالحظ.