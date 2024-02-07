الأربعاء 07 فبراير 2024
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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

محمود فتح الله يرفض الإستمرار مع بيراميدز

محمود فتح الله
محمود فتح الله

استقر محمود فتح الله، المدرب العام لفريق الكرة الأول بنادي بيراميدز، على الرحيل عن الفريق السماوي، بحثا عن خوض تجربة جديدة. 

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محمود فتح الله يقود مران بيراميدز قبل مواجهة زد

وحاول مسئولو بيراميدز إثناء فتح الله عن الرحيل، إلا أنه يصر على عدم الاستمرار، رغبة منه في خوض تحدي جديد، خارج النادي السماوي. 

وأعلن بيراميدز خلال الساعات الماضية، رحيل البرتغالي جايمي باتشيكو رفقة معاونيه، عن الإدارة الفنية للفريق، بسبب تراجع النتائج خلال الفترة الماضية. يقدم نادي بيراميدز جهازه الفني الجديد على هامش تدريب الفريق الأول لكرة القدم، في الواحدة من ظهر اليوم، الأربعاء، على الملعب الرئيسي لاستاد الدفاع الجوي.

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