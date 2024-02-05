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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

محمود فتح الله يقود مران بيراميدز قبل مواجهة زد

محمود فتح الله
محمود فتح الله

قاد محمود فتح الله مدرب نادي بيراميدز تدريبات الفريق اليوم بعد انتهاء الراحة السلبية التي حصل عليها اللاعبون، استعدادا لاستئناف مباريات الدوري الممتاز ودوري أبطال أفريقيا خلال المرحلة المقبلة.

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محمود فتح الله مديراً فنياً لبيراميدز بعد رحيل باتشيكو

وقررت إدارة نادي بيراميدز توجيه الشكر للمدير الفني البرتغالي جايمي باتشيكو وجهازه الأجنبي المعاون متمنية لهم التوفيق خلال الفترة المقبلة.

ويقود فتح الله تدريبات الفريق بصورة مؤقتة لحين التعاقد مع المدير الفني الجديد الذي سيقود الفريق خلال المرحلة المقبلة.

ويستأنف بيراميدز مشواره في الدوري الممتاز يوم ١٤ فبراير الجاري بمواجهة نادي زد في بطولة الدوري على استاد القاهرة الدولي.

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