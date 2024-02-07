معرض القاهرة الدولي للكتاب يسدل الستار على نسخته الاستثنائية (شاهد)

عرضت قناة "القاهرة الإخبارية" تقريرا من معرض القاهرة الدولي للكتاب بعنوان "معرض القاهرة الدولي للكتاب يسدل الستار على نسخته الاستثنائية".

معرض القاهرة الدولي للكتاب

وقال التقرير: "الآن لملم معرض القاهرة الدولي للكتاب أوراقه بعد ختام نسخته الـ55 التي حققت نجاحا كبيرا، حيث استقبل المعرض أكثر من 4 ملايين ونصف المليون زائر حرصوا على المشاركة في تلك النسخة لحضور الفعاليات الثقافية والأدبية التي أقيمت على هامش المعرض إضافة إلى شراء الكتب من خلال 1200 دار نشر و5250 ناشرا يمثلون 70 دولة".

وأضاف: "في آخر أيام المعرض نظمت وزارة الثقافة المصرية حفل توزيع جوائز المعرض في دورته الحالية، واختيرت دولة سلطنة عمان لتكون ضيف شرف المعرض في نسخته المقبلة".

سفير سلطنة عمان بالقاهرة

وأثنى خليفة بن راشد الشمسي، نائب سفير سلطنة عمان بالقاهرة، لـ"القاهرة الإخبارية" بالتقرير على نجاح المعرض: "أود أن نبارك لوزارة الثقافة المصرية وللهيئة العامة للكتاب على النجاح الكبير الذي حققه معرض الكتاب في دورته الحالية وما صحبه من فعاليات متميزة".

أكثر من 550 فعالية ثقافية شهدها المعرض خلال نسخته الحالية، من بين تلك الفعاليات أنشطة توعوية وتفاعلية قدمتها مبادرة حياة كريمة سلطت من خلالها الضوء على ما حققته من إنجازات في مختلف المحافظات المصرية.