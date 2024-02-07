بالفيديو .. استشاري يحدد أسباب حرقان البول

قال الدكتور محمد الإتربي استشاري ورئيس قسم جراحة المسالك البولية بمستشفى الساحل التعليمي هناك أسباب كثيرة لحرقان البول منها إذا كان المريض سنة كبير اكثر من 50 سنة فاحتمال أن يكون مصاب بالبروستاتا أو حرقان البول وهناك أسباب أخرى مثل الحصوة في أسفل الحالب أو في المثانة وممكن يكون بسبب وجود جسم غريب مثل تركيب قسطرة ومثل وأيضا من الأسباب الأمراض العصبية والالتهابات خاصة في السيدات في منطقة مجرى البول والشرج والمهبل وكلها قريبة من بعض فممكن البكتريا لو انتقلت من مكان إلى مكان أصبحت سبب لحدوث هذه الالتهابات وهذه هي الأسباب الشائعة والاحتقان ممكن أن يؤدي إلى حدوث هذه المشكلة"حرقان البول".

وأضاف الدكتور محمد الإتربي الأعراض تكون عبارة عن شكوى من الحرقان في مجرى البول أو بعد التبول أو عند إمتلاء المثانة أو حدوث انقبضات لا إرادية.

وينصح الدكتور محمد الإتربي بعمل تحليل بول لمعرفة إذا كان به صديد وقد يحتاج المريض لعمل مزرعة وقد تسبب املاح حمض البوليك الشعور بالحرقان وقد يحتاج المريض لسونار لمعرفة كمية البول بعد التفريغ ولو بحثنا في سبب هذه المشكلة نستطيع تحديد العلاج الجذري لها وبعض الناس أحيانا يربط حرقان البول بالأكل مثل الشعور بحرقان البول عند تناول الأطعمة الحارة وهنا يجب الامتناع عن هذه الأطعمة ولكن أطمئن الناس أنه بمجرد عمل تحليل بول وسونار وبعض الفحوصات الطبية اللازمة حسب السبب نستطيع علاج هذه المشكلة.