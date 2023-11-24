ظهور الدم في البول علامة على الإصابة بالسرطان

غالبًا ما يكون ظهور الدم غير المؤلم في البول علامة على الإصابة بالسرطان، ووفقًا للجراح وأخصائي أورام المسالك البولية مارك جادزيان، فإن ظهور الدم غير المؤلم في البول يسبب قلقًا أكثر من الدم إلى جانب الألم واللسع.

قال الدكتور جادزيان إن الدم الذي يظهر في البول - بيلة دموية - يمكن ملاحظته في عدد من أمراض الأعضاء الموجودة في منطقة الحوض.

غالبًا ما تصبح هذه الأعراض أول إشارة خارجية للمرض يلاحظها الناس أنفسهم، وأوضح الطبيب أنه إذا لم يكن الدم الظاهر في البول مصحوبا بألم، فإن مثل هذه البيلة الدموية قد تكون إشارة إلى شيء أكثر خطورة وخطورة من الألم.

وحذر الجراح جادزيان على تيليجرام من أن ظهور الدم غير المؤلم في البول غالبًا ما يكون علامة على الإصابة بالسرطان.

وأضاف الطبيب أن "لبيلة الدموية الصامتة في 80-90% من الحالات تعني وجود ورم في مكان ما في المسالك البولية، وفي 99% من الحالات يكون ورماً خبيثاً.

وأشار الطبيب إلى أن آثار الدم في البول غالبا ما تفسر على أنها مؤشر على وجود مشاكل في الكلى وهذا أمر ممكن بالفعل، لكنه في الواقع أقل شيوعا بكثير مما يعتقده الناس.

ماذا يشير ظهور الدم غير المؤلم في البول؟

قال الأخصائي: "في أغلب الأحيان يكون سرطان المثانة أو الحوض الكلوي أو الحالب، وسرطان حمة الكلى، وسرطان البروستاتا".

ونصح غادزيان أي شخص يلاحظ وجود آثار دم في إفرازاته، بمراجعة الطبيب على الفور.