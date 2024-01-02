تحذير لأصحاب هذه الأمراض.. ظهور رغوة البول باستمرار علامة على وجود مشكلة صحية

حذر مجموعة أطباء من أن رغوة البول قد تكون علامة تحذيرية على الإصابة بأمراض خطيرة أو معاناة الشخص من مشكلات صحية في الجسم.

أسباب ظهور رغوة البول

ووفقً لما ذكره موقع quora ، قد تسبب بعض الأدوية البروتين في البول كعرض جانبي، إضافة إلى زيادة نسب البروتين في النظام الغذائي، فالاعتماد على تناوله بكميات كبيرة يجب أن يخلف هذا العرض.

أسباب ظهور رغوة البول

لذلك يوصي الأطباء بضرورة ضبط نظامنا الغذائي لمعادلة البروتين بداخله دون إسراف في تناوله.

كما إن التمرينات البدنية العالية الجهد والكثيفة، قد تزيد من انهيار العضلات وبالتالي يصبح البول أكثر رغوة، الأمر الذي يحدث أيضًا في حالة الإصابة بالجفاف، فالقليل من الترطيب والقليل أيضًا من شرب المياه، يبرز هذا العرض كنتيجة.

ويوصي الأطباء بضرورة استشارة الطبيب إذا استمر وجود الرغوة في البول لفترة طويلة، ولم يتغير الوضع بتغير نمط الحياة اليومية.

أسباب ظهور رغوة البول

وقد تدل الأعراض المصاحبة لرغوة البول على وجود مشكلة صحية تحتاج للاستشارة الطبية، ومنها كثرة مرات التبول، فضلاً عن ارتفاع درجة الحرارة، والألم المصاحب للتبول.

في الوقت نفسه، يجب على مرضى الضغط والسكر والكلى، أن يهتموا كثيرًا بالمتابعة المستمرة مع الطبيب المختص، بمجرد ظهور رغوة بالبول.