الخارجية الباكستانية: نلتزم تمامًا بتعزيز عملية ديمقراطية شاملة ودعم سيادة القانون

قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الباكستانية ممتاز زهرة بلوش اليوم الأربعاء إن باكستان ملتزمة تمامًا بتعزيز عملية ديمقراطية شاملة ودعم سيادة القانون.

جاءت تصريحات بلوش ردا على استفسارات وسائل الإعلام حول بيان مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، فولكر تورك، الذي حث السلطات في باكستان على ضمان أن تكون الانتخابات البرلمانية هذا الأسبوع حرة ونزيهة، بحسب وكالة الأنباء الباكستانية.

كما دعا تورك إلى ضمان إجراء انتخابات حرة ونزيهة بالكامل وإعادة الالتزام بالعملية الديمقراطية وإلى بيئة تعزز حقوق الإنسان وتحميها. وأشارت بلوش إلى أن "باكستان ملتزمة تماما بتعزيز عملية ديمقراطية شاملة، ودعم سيادة القانون وحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية المكفولة في قوانينها ودستورها".

وقالت المتحدثة إن الخطط الأمنية تم الانتهاء منها لإجراء الانتخابات يوم غد الخميس، وفقا لقوانين الانتخابات الباكستانية.

وأوضحت بلوش أن النظام القضائي الباكستاني ينص على المحاكمة العادلة والإجراءات القانونية الواجبة. وأضافت أن الحلول القانونية المحلية متاحة في حالة وجود أي شكاوى في العملية الانتخابية.