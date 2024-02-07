الأربعاء 07 فبراير 2024
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د.أيمن محسب
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د. وجدى زين الدين
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

عربى وعالمى

مقتل وإصابة 42 شخصا على الأقل في انفجار جنوب غرب باكستان

انفجار
انفجار

 

قُتل ما لا يقل عن 12 شخصا وأصيب أكثر من 30 آخرين عندما استهدف انفجار مكتبا لحزب سياسي باكستاني في بيشين بإقليم بلوشستان اليوم الأربعاء.

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قتلى ومصابين في انفجار مروع عشية الانتخابات بباكستان

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التصريح بدفن ضحايا حادث انفجار أنبوبة غاز في معرض للأثاث المكتبي بشبين القناطر

وقالت مصادر محلية إن الانفجار استهدف مكتب الحملة الانتخابية للمرشح المستقل اسفنديار خان كاكار في خانوزاي تحصيل بمنطقة بيشين، بحسب صحيفة إكسبريس تريبيون الباكستانية.

وطوقت قوات الأمن المنطقة وبدأت خدمات الطوارئ عملية إنقاذ. وتم نقل المصابين إلى المرافق الطبية القريبة.

ويعد انفجار اليوم الأحدث في سلسلة من الهجمات التي استهدفت المكاتب الانتخابية والمرشحين في بقية الإقليم قبل الانتخابات العامة المقرر إجراؤها غدا الخميس.

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