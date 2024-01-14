كينيا تدعم إنتاج البن بـ 38 مليون دولار

كشف المتحدث باسم الحكومة الكينية، اسحاق موورا، أن بلاده أطلقت خطة بقيمة 6 مليارات شلن كيني (38 مليون دولار أمريكي) لدعم إنتاج البن في البلاد.

ونقلت وكالة إنباء الشرق الأوسط، عن وسائل إعلام محلية، تصريحات المسؤول الكيني " إن الحكومة ستضع حزمة المساعدات تحت تصرف "صندوق البن والكرز" الذي يديره اتحاد تعاونيات المزارعين في كينيا وجرى تأسيسه في عام 2019 من أجل تقديم قروض لصغار منتجي البن الذين تقل حيازتهم الزراعية عن 8 هتكارات.

وأشار المتحدث باسم الحكومة الكينية إلى أن هذه الحزمة المالية تعد جزءا من الإجراءات العديدة التي خططت لها الحكومة من أجل تحفيز إنتاج البن وزيادته إلى ما يقرب من 260 ألف طن بحلول عام 2028، مقابل 52 ألف طن في عام 2022.

ووفقا لبيانات رسمية، تغطي زراعات البن مساحة إجمالية تتجاوز الـ 100 ألف هكتار من الأراضي في كينيا وتدعم زراعة البن والقطاعات المتعلقة به أكثر من 5 ملايين شخص.

تجدر الإشارة إلى أن كينيا تعد رابع منتج للبن في منطقة شرق إفريقيا بعد إثيوبيا وأوغندا وتنزانيا.