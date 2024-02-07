أمرت جهات التحقيق القليوبية، بالتصريح بدفن جثامين ضحايا حادث انفجار أنبوبة غاز، في معرض للأثاث المكتبي بعزبة أيوب على طريق كفر حمزة شبين القناطر بمحافظة القليوبية، والذى أسفر عن وفاة أب ونجليه.



التصريح بدفن ضحايا حادث انفجار أنبوبة غاز، في معرض للأثاث المكتبي بشبين القناطر

وقد لقى شقيقين مصرعهما ولحق بيهم والدهما في حريق شب بمخزن أثاث مكتبى بدائرة مركز شرطة شبين القناطر في محافظة القليوبية ، وانتقلت قوات الاطفاء والحماية المدنية وتم نقل الجثتان والمصابين إلى المستشفى.

وتحرر محضر بالواقعة ، فيما تابع اللواء عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية الحادث ووجه الحماية المدنية بالتنسيق مع الغاز بالتعامل مع الحادث ونقل الجثتان للمستشفى والتنسيق مع مديرية التضامن الاجتماعي لصرف إعانات عاجلة لأسرهم ةتحرر المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيق .

وأسفر الحريق عن إصابة مصلح موسى 54 عاما، مقيم بعرب العلاقات في الخانكة بجروح، وانتقل إلى مستشفى الحروق ومصرع أولاده موسي وأحمد 21 سنة و19 سنة، وحرر محضر بالواقعة وتولت الجهات المعنية التحقيق.

كما تم استخراج جثتين من تحت الأنقاض نتيجة سقوط مبنى المخزن عليهما وجرى نقلهما لمستشفى شبين القناطر تحت تصرف الجهات المختصة بالتحقيق.

كما شهدت منطقة شبين القناطر وبالتحديد بجوار تل اليهودية حادث انفجار أنبوبة، مما أسفر عنه نشوب حريق بمعرض للأثاث المكتبي من دور واحد نتيجة الانفجار، كما أسفر عن انهيار أجزاء من منزل بجوار المخزن بذات المنطقة.

البداية عندما تلقت غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن القليوبية إخطارا من شرطة النجدة بمركز شبين القناطر مفاده نشوب حريق بمعرض للأثاث المكتبي من دور واحد نتيجة انفجار أنبوبة، كما أنه أسفر عن انهيار أجزاء من منزل بجوار المخزن بذات المنطقة.

وعلى الفور، انتقلت قوات الحماية المدنية لمحل البلاغ مدفوعة بسيارتي إطفاء للسيطرة على الحريق، وتم فرض كردون أمني لمحاصرة الحريق ولمنع امتداده للمناطق المجاورة، وتم تحرير محضر بالواقعة واتخاذ كافة الإجراءات القانونية.