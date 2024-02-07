ردًا على مقترح الهدنة.. حماس تشدد على خروج القوات الإسرائيلية من غزة

طالبت حركة حماس، بحسب مسودة وثيقة الرد على مقترح الهدنة، أن تسمح المرحلة الأولى من اتفاق الهدنة بإعادة بناء المستشفيات ومخيمات اللجوء بغزة وخروج القوات البرية الإسرائيلية من المناطق السكنية.

واقترحت حماس، في مسودة الوثيقة التي اطلعت عليها رويترز، بإصلاح المستشفيات والمخيمات وخروج القوات الإسرائيلية من غزة.

كما اقترحت حماس "إجراء محادثات غير مباشرة مع إسرائيل في المرحلة الأولى لإنهاء العمليات العسكرية واستعادة الهدوء التام".

وكان مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو أعلن، أمس الثلاثاء، أن جهاز الاستخبارات الإسرائيلي "الموساد" يدرس رد حركة حماس على مقترح التهدئة في غزة.

وجاء في بيان المكتب أن "الوسيط القطري أبلغ الموساد برد حماس. يجري المسؤلوون المعنيون بالمفاوضات تقييما لتفاصيل (هذا الرد) بتمعّن".

وفي وقت سابق من الثلاثاء، أعلنت حركة حماس، تسليم ردها إلى مصر وقطر حول "اتفاق الإطار" لمقترح تبادل الأسرى ووقف إطلاق النار في قطاع غزة.

كما اقترحت، في ردها على جهود الوساطة لوقف إطلاق النار، مرحلة أولى مدتها 45 يوما لتبادل الأسرى والإفراج عن بعض المحتجزين الإسرائيليين لديها من غير العسكريين وتسليم المساعدات.

أما في المرحلة الثانية، بحسب المسودة، فاقترحت حماس أن يتم فيها إطلاق سراح جميع المحتجزين الإسرائيليين مقابل عدد معين من الأسرى الفلسطينيين وانسحاب كامل للقوات الإسرائيلية من غزة.

وبحسب مسودة الوثيقة، اقترحت حماس مرحلة ثالثة مدتها 45 يوما يتم فيها تبادل الرفات والجثث.