استقرار الأحوال الجوية على كافة الأنحاء حتى الإثنين المقبل

تشهد البلاد خلال هذه الفترة حالة من الإستقرار في الأحوال الجوية بعدما شهدت الأسبوع الماضي انخفاضًا كبيرًا في درجات الحرارة على كافة الأنحاء نظرًا لأننا في فصل الشتاء الذي يتسم بانخفاض درجات الحرارة مع سقوط للأمطار الغزيرة على كافة الأنحاء.

استقرار الأحوال الجوية

وقد أوضحت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن هناك استقرارًا في الأحوال الجوية على كافة الأنحاء، مع ارتفاع طفيف في درجات الحرارة خلال فترات النهار، وهدوء نسبي للرياح مع زيادة ساعات سطوع أشعة الشمس، ولذلك الأجواء ملائمة خلال هذه الفترة لري المحاصيل الزراعية، وبالنسبة للملاحة البحرية البحر المتوسط خفيف إلى معتدل، والبحر الأحمر معتدل، لذلك يسمح بممارسة كافة الأنشطة البحرية.

طقس مائل للدفء نهارًا

وتابعت، الطقس السائد مائل للدفء نهارًا على القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد دافئ على جنوب سيناء وجنوب الصعيد شديد البرودة ليلًا وفي الصباح الباكر وعلى أغلب الأنحاء حتى الإثنين المقبل، مع الشبورة المائية على بعض الطرق القريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

وجاءات درجات الحرارة كالآتي:

القاهرة العظمى 22 والصغرى 12

الوجه البحري العظمى 22 والصغرى 12

السواحل الشمالية العظمى 21 والصغرى 09

جنوب سيناء العظمى 24 والصغرى 13

شمال الصعيد العظمى 23 والصغرى 06

جنوب الصعيد العظمى 27 والصغرى 10