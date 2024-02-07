الأربعاء 07 فبراير 2024
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

أخبار وتقارير

أسعار عمرة شعبان 2024

أداء مناسك العمرة
أداء مناسك العمرة

أسعار عمرة شعبان2024.. يرغب الكثير من المواطنين الراغبين في أداء مناسك العمرة في معرفة كافة الأسعار للبرامج المختلفة لبرامج عمرة شهر شعبان، يأتي ذلك مع اقتراب انتهاء شهر رجب وحلول شهر شعبان، وهو الشهر الذي يود الكثير من المسلمين أداء العمرة خلاله.

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إنجي علاء تؤدي مناسك العمرة وتؤكد: الفترة الماضية كانت ليست سهلة

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بالتقسيط.. نقابة الصحفيين تُعلن قبول طلبات الاشتراك في برنامج العمرة

أسعار عمرة شعبان في فندق 3 نجوم

 الفرد في الغرفة الفردية 40000 جنيه.

الفرد في الغرفة الثنائية33500 جنيه.

الفرد في الغرفة الثلاثية 31500 جنيه.

الفرد في الغرفة الرباعية 29950 جنيه.

أسعار عمرة شعبان في فندق 4 نجوم

- الفرد في الغرفة الرباعية 36500 جنيه.

الفرد في  الغرفة الثلاثية 38500 جنيه.

الفرد في الغرفة الثنائية 430500 جنيه.

أسعار عمرة شعبان في فندق 5 نجوم

- الفرد في الغرفة رباعية 47500 جنيه.

- الفرد في الغرفة الثلاثية 50500 جنيه.

- الفرد في الغرفة الثنائية 56500 جنيه.

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الجريدة الورقية