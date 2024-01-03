إنجي علاء تؤدي مناسك العمرة وتؤكد: الفترة الماضية كانت ليست سهلة

كشفت السيناريست إنجي علاء عن قيامها بمراسم العمرة، حيث شاركت جمهورها صوراً من أمام الكعبة بعد أادئها مناسك العمرة بصحبة عدد من صديقاتها، حيث نشرت إنجى مجموعة من الصور، وعلقت عليها قائلة: "أحلى سفرية في الدنيا مع أحلى صحاب، الحمد لله الفترة اللي فاتت كانت فترة مش سهلة".

وأضافت إنجى علاء: "ربنا ينور بصيرتنا ويثبتنا ويحفظنا ويردنا إليه دايماً رداً جميلاً، يا رب إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا رحمن يا رحيم، اللهم إني استودعتك نفسي وقلبي وأولادي، ربنا يوعد كل مشتاق".

إنجي علاء

وكانت انفصلت إنجى علاء عن زوجها النجم يوسف الشريف بعد زواج دام 14 عاما، حيث أعلنت إنجى ويوسف الخبر من خلال منشور واحد تم نشره على حساباتهما، وجاء فيه: "قدّر الله وما شاء فعل، يؤسفنا أن نعلن نحن إنجي علاء ويوسف الشريف أنه قد تم الانفصال الرسمي بيننا مع التأكيد على استمرار علاقة الود والمعزّة والاحترام المتبادل تقديرا لسنوات العشرة الطيبة التي جمعتنا ولأولادنا أجمل نعمة أنعمها الله علينا".

يذكر أن السيناريست إنجى علاء كانت قد انتهت من كتابة مسلسل بعنوان "الراكون" الذي يجمعها بطليقها النجم يوسف الشريف ويخرجه ماندو العدل وتم تأجيله، والعمل الثالث الذي يجمعه بزوجته إنجي علاء كمؤلفة بعد مسلسل "لعبة إبليس" الذى تم عرضه عام 2015، و"كوفيد 25" من 15 حلقة وتم عرضه في شهر رمضان 2021.

وكان الفنان يوسف الشريف، فجر مفاجأة لجمهوره عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”.

حيث أعلن الفنان يوسف الشريف خوض السباق الرمضاني المقبل 2024 من خلال مسلسل "الراكون" من إنتاج شركة سينرجي، وتأليف انجي علاء، وإخراج المخرج محمد العدل.

كوفيد 25

وكانت آخر أعمال الفنان يوسف الشريف خلال موسم رمضان قبل الماضي 2021 من خلال مسلسل "كوفيد 25" الذي عرض على شاشة قناة الحياة.

مسلسل كوفيد 25 عُرض في 15 حلقة وشارك في بطولته أحمد صلاح حسني وآيتن عامر ومن تأليف إنجي علاء وإخراج المخرج أحمد نادر جلال.