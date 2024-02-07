أبرز تصريحات مدرب نيجيريا قبل صدام الليلة أمام جنوب افريقيا

تحدث البرتغالي جوزيه بيسيرو،المدير الفني لمنتخب نيجيريا، عن رهانه في تخطي جنوب أفريقيا المقرر لها والوصول للمباراة النهائية بأمم أفريقيا

وقال بيسيرو : منتخب نيجيريا يحتاج لأداء قوي إذا كانت هناك رغبة في خوض المباراة النهائية لكأس أمم أفريقيا في كوت ديفوار يوم الأحد المقبل.

روح جيدة للنسور

وتابع:" قمنا بمهمة جيدة بالوصول إلى المربع الذهبي، لقد أظهرنا روحا جيدة وتنظيما، ونلعب كفريق بشكل جيد، علينا أن نلعب مباراة عالية المستوى، ندرك إمكانيات خصمنا، وينبغي أن نقدم 100% من مستوانا أو أكثر من ذلك للفوز على هذا الفريق الجيد للغاية".

وأضاف: بمقدورنا الفوز بهذه البطولة، لكن جنوب أفريقيا أيضا ترغب في الفوز باللقب، مثلنا تماما.

ويلعب منتخب نيجيريا مع جنوب أفريقيا غدا الأربعاء في نصف النهائي، على أن يتأهل الفائز من المواجهة للنهائي وسيلاقي الفائز من المواجهة الأخرى بين كوت ديفوار والكونغو الديمقراطية.

ولم يفز منتخب نيجيريا باللقب القاري منذ 2013، لكن بيسيرو يشعر بالتفاؤل بشأن إمكانية التتويج.