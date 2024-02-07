أجمل الأدعية والأمور المستحبة في ليلة الإسراء والمعراج

الإسراء والمعراج، هي أحد الليالي المباركة، التي يحل موعدها الاربعاء 7 فبراير 2024، ويجب على كل مسلم، الإكثار من الدعاء في هذه المناسبة الدينية، والكثير أيضاً من العبادات والطاعات، تقرباً إلى الله جل علاه. وثبت حدوث معجزة الاسراء والمعراج في كتاب الله الكريم، حين قال الله تعالى «سُبْحانَ الَّذِي أَسْرى بِعَبْدِهِ لَيْلًا مِنَ الْمَسْجِدِ الْحَرامِ إِلَى الْمَسْجِدِ الْأَقْصَى الَّذِي بارَكْنا حَوْلَهُ لِنُرِيَهُ مِنْ آياتِنا إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ »، كما سميت أحدى سور القرآن الكريم بأسم معجزة الإسراء، وفي ذلك اليوم أيضاً، فرض الله عز وجل على المسلمين الصلوات الخمس.

ولعل أشهر أدعية ليلة الإسراء والمعراج، هي: اللّهم ارزقنا نورًا في القلب، وزينةً في الوجه، وقوةً في العمـل... اللهمّ إنّي توكلت عليك وسلمت أمري إليك، لا ملجأ ولا منجا منك إلا إليك... اللهم إني أسألك أن ترفع ذكري، وتضع وزري، وتصلح أمري، وتغفر لي ذنبي...

اللهمّ إنّي توكلت عليك وسلمت أمري إليك، لا ملجأ ولا منجا منك إلا إليك... اللهم إني توكلت عليك فأعنّي، ووفقني، واجبر خاطري، جبرا أنت وليّه. كما يستحب في ليلة الإسراء والمعراج، التصدق على الفقراء، السعي على حوائج الناس، الاستغفار وذكر الله، الصيام، الذكاة، كثرة الصلاة، والإكثار من الدعاء.



