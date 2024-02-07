الأربعاء 07 فبراير 2024
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د.عبد السند يمامة
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د.أيمن محسب
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د. وجدى زين الدين
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

عربى وعالمى

أوكرانيا: ارتفاع قتلى الجيش الروسي إلى 391 ألفا و470 جنديا منذ بدء العملية العسكرية

الحرب الروسية الأوكرانية
الحرب الروسية الأوكرانية

 

أعلن الجيش الأوكراني اليوم الأربعاء، ارتفاع عدد قتلى الجنود الروس إلى 391 ألفا و470 جنديا، منذ بدء العملية العسكرية في 24 فبراير 2022، بعد تسجيل مقتل 890 جنديا خلال الـ24 ساعة الماضية.

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ونقلت وكالة أنباء (يوكرين فورم) الأوكرانية عن هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية قولها - في بيان لها اليوم - "إنه خلال هذه الفترة خسرت روسيا أيضا 6 آلاف و372 دبابة و11 ألفا و879 من المركبات المدرعة و9 آلاف و387 من النظم المدفعية و980 من أنظمة راجمات الصواريخ متعددة الإطلاق و665 من أنظمة الدفاع الجوي و332 طائرة مقاتلة و324 مروحية و24 سفينة حربية، فضلا عن 1497 من المعدات الخاصة و7 آلاف و177 طائرة مسيرة وغواصة واحدة".

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