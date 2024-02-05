الإثنين 05 فبراير 2024
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

عربى وعالمى

زيلينسكي: 26% من أراضي أوكرانيا ما زالت تحت السيطرة الروسية

زيلينسكي
زيلينسكي

أعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، اليوم الإثنين، أن 26% من أراضي بلاده مازالت تحت السيطرة الروسية.

txt

زيلينسكي يقترح على البرلمان الأوكراني تمديد الأحكام العرفية والتعبئة العامة 90 يومًا

txt

مستشار للرئيس الأوكراني الأسبق: زيلينسكي سيضطر للاستقالة إذا حاول إقالة زالوجني

وقال زيلنسكي في بيان -وفق ما نقلته وكالة أنباء يوكرينفورم الأوكرانية - إن "حوالي 26% من البلاد لا تزال محتلة، لكن في الوقت نفسه، لم يعد الجيش الروسي قادرًا على تحقيق تقدم قوي لأن الأوكرانيين أوقفوه، كما أن 50% من الأراضي التي تم احتلالها في 24 فبراير 2022، أصبحت محررة".

 

وتابع قائلا: "أوكرانيا مختلفة الآن ،أنها أقرب إلى أوروبا ، لقد تم اتخاذ العديد من القرارات المناسبة والكثير من العمل الدبلوماسي الذي أدى إلى نتيجة مناسبة. اليوم، لدى أوكرانيا جيش أكثر قوة ومعدات وذخيرة غربية " .

 

واستطرد قائلا: "البعض يساعدهم (روسيا) على التهرب من العقوبات. ولا يزال البعض لا يصدق أن بوتين، وتحديدًا بوتين وحاشيته، يريدون ببساطة قتلنا جميعًا".

مواد متعلقة

زيلينسكي يهاجم ترامب لأول مرة بسبب الحرب الروسية

بلينكن يبحث مع زيلينسكي أهمية استمرار المساعدة العالمية لدعم كييف في حربها ضد روسيا

زيلينسكي يدعو لاستخدام الأصول الروسية المجمدة لإعادة إعمار أوكرانيا

ممثل الأمن القومي في البرلمان الأوكراني: زيلينسكي مات سياسيا

زيلينسكي يتعهد بالانتقام من روسيا عقب قصف كييف

زيلينسكي يشكر واشنطن على مساعداتها العسكرية

الجريدة الورقية